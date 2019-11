Saiba como usar o Instagram Cenas para filmar e editar vídeos dos Stories

O Instagram ganhou uma nova função chamada Cenas no aplicativo para iPhone (iOS) e Android. O recurso, ainda em testes e exclusivo para usuários brasileiros, permite criar e editar clipes curtos com música de fundo. A novidade visa barrar o crescimento de outros apps do tipo, como o popular TikTok. Os vídeos produzidos na plataforma podem ser compartilhados no Stories ou enviados a amigos de forma privada no Direct.

No tutorial a seguir, confira como usar o novo recurso de Cenas do Instagram Stories. O procedimento foi realizado em um iPhone XR com o iOS 13, mas as dicas também valem para aparelhos com o sistema do Google. Para usar a novidade, é necessário ter a última versão do aplicativo instalada no celular.

Passo 1. Abra a câmera do Instagram Stories e selecione “Cenas”, na parte inferior da tela;

Passo 2. À esquerda, pressione o ícone de música para adicionar som de fundo. Localize a canção desejada na busca ou por meio das abas com categorias como gênero e estado de espírito;

Passo 3. Toque sobre uma música para adicioná-la. Use o retângulo branco, na parte inferior da tela, para selecionar o trecho que você quer usar. Feito isso, pressione “Concluir”;

Passo 4. Para alterar a velocidade do vídeo, toque sobre o segundo botão à esquerda. Você pode configurar a velocidade entre 0,3x (lento) e 3x (acelerado);

Passo 5. Para definir um temporizador, toque sobre o terceiro botão da lateral esquerda. É possível configurar um intervalo de tempo entre 5 e 15 segundos. Feito isso, clique no botão de gravação para filmar as cenas;

Passo 6. Ative a opção “Fantasma” para sobrepor a imagem da última cena e facilitar o enquadramento em caso de cortes. Toque no botão à esquerda do ícone de gravação para voltar à cena anterior. Você pode recortar o vídeo gravado usando os marcadores na parte inferior da tela. Toque no ícone da lixeira para apagar a cena ou no ícone da câmera para retornar à gravação;

Passo 7. Após gravar todas as cenas desejadas, pressione o ícone da seta à direita do botão de gravação. Caso queira, você pode usar as ferramentas no canto superior direito da tela para adicionar stickers, desenhos à mão livre e textos. Por fim, toque no botão no canto inferior direito para compartilhar a gravação no seu Story ou enviar a um amigo.