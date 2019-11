Saiba como utilizar o Google Assistente em viagens

Planejar uma viagem apenas por comandos de voz está cada vez mais possível. No começo deste ano, a Google anunciou uma série de novas utilidades relacionadas a viagens em seu aplicativo Google Assistente. A ferramenta está disponível tanto para celulares Android quanto para iOS e funciona por comandos de voz, de forma semelhante à Siri e à Alexa.

O Assistente permite, entre várias funções, fazer a reserva de hotéis e a consulta de voos, checar informações de embarque e até locais para comer. Descubra a seguir como o Assistente da Google pode ajudar em sua próxima viagem.

Funcionamento

O Assistente, no geral, já está presente em celulares com sistema operacional Android; nos iPhones, basta baixar o aplicativo na App Store.

A utilização de comandos de voz varia de acordo com o modelo do aparelho, mas costuma funcionar quando o usuário diz “Ok, Google” ou pressiona o botão home. No iOS é necessário abrir o aplicativo para dar os comandos de voz.

Uma das funcionalidades para usar antes da viagem é fazer reservas em hotéis e descobrir as melhores ofertas de voos, mas é necessário utilizar os comandos de voz corretos para que o Assistente possa fazer as pesquisas. Com o aplicativo aberto, diga “Faça uma reserva no (nome do hotel), em (local), nos dias (data da viagem)”.

Sobre os voos, é possível perguntar sobre o custo das passagens utilizando os comandos “Quanto custa viajar para (cidade)?” ou “Encontre voos para (cidade)”. É importante destacar que o serviço de reserva de voos por comando de voz existe, mas ainda é limitado a voos domésticos nos Estados Unidos.

Ao chegar ao destino, o Assistente também é de grande ajuda, já que pode traduzir algumas palavras para o idioma desejado e converter moedas. Experimente utilizar frases como “Quanto valem (quantidade da moeda) em reais?” e “Como dizer (palavra) em (idioma)?”.

Na hora de aproveitar a viagem, você pode perguntar ao Assistente sobre atrações locais, restaurantes próximos ou coisas divertidas para fazer. Para transitar e se locomover pelo destino com tranquilidade, o Google Assistente se integra ao Maps. É necessário já ter marcado no app os locais que serão utilizados no comando, como “hostel” ou “casa do João”, então basta pedir ao Assistente que indique o melhor caminho para o local desejado, como “Me leve para a casa do João”.