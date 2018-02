Saiba como vai funcionar o bloqueador de propaganda do Chrome

Prometido há bastante tempo, o recurso nativo de bloqueio de propagandas do navegador Chrome vai começar a funcionar nesta quinta-feira (15). O sistema, no entanto, não vai bloquear todos os anúncios – apenas aqueles considerados invasivos segundo os padrões da Coalition for Better Ads. E para ajudar os desenvolvedores de sites a entender o que isso significa, o Google fez um post explicando como o adblocker do seu navegador vai funcionar.

Os padrões foram determinados por meio de pesquisas com 40 mil internautas da América do Norte e Europa. Essas pesquisas ajudaram a identificar quais eram os tipos mais irritantes de propagandas que apareciam na internet, e a determinar padrões sobre que tipos de anúncios são aceitáveis e quais não são. Os anúncios que forem considerados “inaceitáveis” segundo esses padrões serão automaticamente bloqueados pelo Chrome.

Quais propagandas?

A empresa fez uma lista com exemplos de propagandas consideradas inaceitáveis, e que serão bloqueadas pelo navegador.

Em PCs:

– Pop-ups;

– Propagandas que aparecem antes da página ser carregada e fazem uma contagem regressiva;

– Vídeos que começam a rodar automaticamente com o som ligado;

– Propagandas grandes com posição fixa na tela.

Em smartphones:

– Pop-ups;

– Propagandas que aparecem antes da página carregar;

– Vídeos que começam a rodar automaticamente com o som ligado;

– Propagandas que se iniciam (e têm contagem regressiva) quando o usuário clica em algo;

– Quando mais de 30% da página é composta por anúncios;

– Propagandas piscantes ou animadas;

– Propagandas grandes com posição fixa na tela;

– Propagandas que cobrem a tela toda mas podem ser roladas para baixo.

Sempre que a página tiver propagandas que forem bloqueadas pelo navegador, os usuários receberão um aviso.

Para desenvolvedores

Como o bloqueio de propagandas pode acabar afetando a receita de muitos sites, o Google criou também uma ferramenta para desenvolvedores. Essa ferramenta, chamada de “Ad Experience”, ajuda os criadores de sites a encontrar as propagandas “irritantes” de seus sites e a substituí-las por anúncios que não serão bloqueados pelo navegador.

Segundo o The Verge, o ícone do bloqueador de publicidade do Chrome aparecerá no menu superior do navegador – no local onde bloqueadores de pop-up costumam aparecer. E a empresa ainda permitirá que os usuários desativem-no para determinados sites, se quiserem. Segundo o Google, esse recurso ajuda a melhorar a experiência de uso da internet tanto para os usuários quanto para os próprios anunciantes: 42% dos sites que foram notificados já resolveram os problemas com seus anúncios.

Deixe seu comentário: