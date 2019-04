Saiba como ver o Instagram Stories anonimamente e baixar as fotos dos amigos

O site Insta Stalker permite navegar anonimamente pelo Instagram para conferir perfis e stories. Sem necessidade de login, a plataforma permite visualizar fotos, vídeos e comentários de contas abertas sem estar logado na rede social. Além disso, a visualização do stories do usuário não é listada no histórico de quem publicou o post.

O Insta Stalker ainda exibe a opção de download de stories e fotos do feed de perfis alheios, para baixar os conteúdos sem precisar instalar nada no PC. O site é compatível com os principais navegadores web para Windows e Mac. Em nosso teste, utilizamos o Chrome com desempenho satisfatório. Para saber como acessar perfis do Instagram mesmo sem ter uma conta na rede social, siga o passo a passo a seguir.

Passo 1. Acesse o site e digite o nome de usuário do perfil que deseja encontrar. Para continuar, pressione o botão “Search”;

Passo 2. Assinale o resultado correspondente para abrir o perfil;

Passo 3. Assim como no Instagram, a visualização do Insta Stalker apresenta o avatar, biografia, número de seguidores, posts e o mural de publicações do usuário. Clique sobre um dos stories para que ele seja aberto;

Passo 4. A história aparecerá em um player com botões de reprodução, barra de andamento das cenas, barra de volume e botão para abrir em tela cheia. Para ver mais opções, selecione o ícone de três pontos no canto inferior direito da tela;

Passo 5. O serviço online conta com opções para download da história e um modo PiP para abrir a visualização em uma pequena janela independente enquanto continua a navegação pelo site;

Passo 6. Volte à visualização do perfil e selecione um dos posts na parte inferior da tela;

Passo 7. A visualização do post apresenta legendas, comentários e botões para compartilhar o conteúdo em redes sociais. Abaixo da imagem ou do vídeo, há dois botões. “Enlarge” para visualizar o post em tamanho maior e “Download” para baixar o arquivo para o computador.

Aproveite a dica para navegar anonimamente e visualizar stories de amigos e conhecidos sem deixar rastros de navegação.

