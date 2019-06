Saiba como viajar nas férias de julho sem comprometer o orçamento do ano todo

Na hora de planejar as férias é fácil falar que o ideal é viajar na baixa temporada para gastar menos com passagens e estadia. Mas tem muita gente que simplesmente não consegue fugir dos meses de julho e dezembro (a alta temporada) devido ao calendário escolar.

Se você está nessa situação e não quer passar o restante do ano com o orçamento comprometido por causa da viagem, o líder de operações Eduardo Fleury conta que o grande segredo é se planejar com antecedência. A dica pode não ser exatamente uma novidade, mas a maior parte dos brasileiros faz jus à fama e deixa tudo para a última hora mesmo. Que tal começar a planejar suas férias de julho agora?

Para a compra de passagens aéreas, o executivo do site buscador de passagens e hotéis recomenda antecedência de três a quatro meses para viagens internacionais (para as férias deste julho você está atrasado, inclusive), enquanto destinos nacionais podem ser comprados de três a quatro semanas antes da data pretendida.

Fleury explica que se você comprar passagem com maior antecedência do que as indicadas, tende a pagar mais caro. É isso mesmo. Antecedência demais também atrapalha. “Conforme vai chegando perto da data da viagem as aéreas têm melhor percepção de como estão as vendas e os preços podem baixar”, contou.

No entanto, é preciso ficar atento a eventos especiais que irão ocorrer na cidade que você pretende visitar e nos arredores, como semana de moda de Nova York, Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) e feriados judaicos, por exemplo. “Você até pode achar passagem promocional, mas depois de comprar descobre que o preço do hotel é o dobro do preço normal. A cidade toda fica mais cara e mais cheia. A passagem é só um dos custos”, alertou Fleury.

Para ter um referencial de preços, o especialista orienta que você use algum aplicativo no celular que envie alertas de preços de passagens para o destino que deseja. “Quando você compra passagem com a antecedência correta, a economia média é de 20% a 30%”, destacou Fleury. A pesquisa foi feita no dia 23 de abril buscando por voos de ida e volta na classe econômica com saída de todos os aeroportos do Brasil com destino a todos os aeroportos do mundo. As saídas dos aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro costumam ser mais baratas.

Hospedagem e outros custos

Após escolher o destino e comprar suas passagens, é hora de pesquisar o local em que ficará hospedado. Fleury orienta que o hotel seja reservado com 38 dias de antecedência da viagem. “O que dificulta fechar o hotel é que ele não é tão fácil de ser comparado”, disse. Os aluguéis de carros não costumam ter forte variação e o brasileiro, em média, faz a reserva de 5 a 8 dias antes da viagem.

Passaporte e visto

Alguns dos destinos internacionais com passagens mais baratas para o período de férias de julho é de países que não exigem passaporte ou visto, como é o caso do Mercosul. Mas se o país exige passaporte, confira se o seu documento estará dentro da validade na data da viagem, ou seja, com mais de seis meses até o vencimento. Verifique ainda a necessidade de obter visto para entrar no país a ser visitado.

Lembre-se que esses documentos passam por várias etapas até que você os receba e os prazos independem da sua vontade. Não deixe para a última hora. No caso de crianças e adolescentes que viajarão acompanhados de apenas um dos pais precisam de uma autorização por escrito do outro. Baixe o formulário aqui, imprima duas vias, assine e reconheça firma em um cartório.

Seguros e vacina

Os brasileiros costumam buscar por seguro viagem, em média, de três a quatro dias antes do embarque, segundo o especialista. Geralmente esse tipo de serviço desperta maior atenção quando o destino fica fora do Brasil, uma vez que poucos planos de saúde têm cobertura no exterior. Contudo, você precisa verificar a cobertura do seu plano mesmo quando a viagem é dentro do país.

Isto porque muitos planos podem garantir atendimento apenas no estado em que você mora.

Outro preparativo importante que voltou a ganhar notoriedade entre os viajantes é o certificado de vacinação, especialmente após os diversos casos de febre amarela no país. Não adianta só tomar a vacina. É preciso pedir o Certificado Internacional de Vacinação para a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).