Saiba em qual horário eclipse solar será visível em Porto Alegre

Nesta terça-feira (2), nossos vizinhos chilenos e argentinos terão a oportunidade de presenciar um eclipse solar total. No Brasil, teremos a mesma chance apenas em 2045. Mas por enquanto, poderemos ver a versão parcial do fenômeno, quando apenas parte do Sol é coberta pela Lua. Em Porto Alegre, o fenômeno será visto com 57% de cobertura. Com duração de cerca de 15 minutos, o eclipse solar começará às 16h48. Outras 13 capitais do país também poderão assistir o fenômeno.

Para proporcionar uma oportunidade de acompanhar o evento astronômico ao vivo, a empresa de computação americana IBM, juntamente com a Nasa e observatórios espaciais do Chile e da Argentina, irão transmitir ao vivo o fenômeno pela internet.

Deixe seu comentário: