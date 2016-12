Saiba mais sobre a câmera maravilhosa que vem no novo iPhone 7 Plus

À primeira vista, o iPhone 7 Plus, lançado em novembro pela Apple no mercado brasileiro, pode parecer um clássico exemplo de eletrônico de consumo com poucas mudanças em relação ao modelo anterior. Mas, usando o aparelho, dá para perceber que o smartphone evoluiu comparado ao iPhone 6S Plus, que chegou às lojas no final de 2015. E sua câmera nova é excepcional.

Desempenho e design.

O desenho industrial do iPhone 7 Plus ainda segue a linha adotada pela Apple no iPhone 6, de 2014. Com um corpo em estrutura única produzida em alumínio, o smartphone mantém o status de “telefone grande e pesado” por conta da tela de 5,5 polegadas (138 x 67 x 7,1 mm, 188 gramas), porém a sua grande área de visualização é um dos seus maiores trunfos, tanto para diversão como trabalho.

O iPhone 7 Plus adota um processador A10 projetado com quatro núcleos (dois de alta performance, dois de alta eficiência). Na prática, isso quer dizer que o aparelho tem um desempenho mais veloz que a geração anterior adotada no iPhone 6S Plus e consegue gerenciar sua bateria de forma mais eficiente.

No uso diário, consegue-se tirar o smartphone da tomada por volta das 8h da manhã e, 12 horas depois, ainda ter cerca de 45% de bateria, com uso intensivo do dispositivo o dia todo (e-mail, redes sociais, Uber, câmera). E é mais rápido? Sim, mas se você já está acostumado com a geração anterior, a diferença não é muito perceptível. Um dos pontos positivos de utilizar o iPhone e, principalmente, o sistema operacional iOS 10, é que, ao trocar de aparelho, sua experiência é contínua, com apps e dados restaurados no novo dispositivo, sem precisar baixar ou configurar coisas novas.

Ainda nas mudanças do design do iPhone 7 Plus, um dos itens que antigos donos de iPhone podem estranhar é a mudança na construção do botão de início: agora é um botão sólido, com resposta muito rápida, que vibra ao reconhecer o toque do usuário, em uma tecnologia similar à usada no touchpad dos notebooks mais novos da Apple.

Como o sensor de impressões digitais também está integrado ao botão, no começo é comum desbloquear o telefone (e sentir a vibração) ao simples toque nele – isso é possível ajustar nas configurações do sistema, assim como a quantidade de vibrações de resposta (uma, duas ou três). No uso diário, é rápido se acostumar à nova tecnologia, já que o botão não “afunda” mais, e pode até criar um efeito “plástico bolha” de querer apertá-lo de tempos em tempos só pela graça de fazê-lo.

Tela.

A tela do iPhone 7 Plus, com resolução Retina HD (1.920 x 1.080 pontos), agora é mais brilhante e nítida. Segundo a Apple, o display é 25% mais brilhante em comparação ao modelo anterior. Uma das tecnologias integradas à tela é o 3D Touch, que permite acessar atalhos, configurações e recursos de aplicativos ao aplicar pressão na tela, sobre o ícone do app desejado. É um recurso que pode parecer pouco útil, mas ajuda na hora de tirar uma foto ou selfie, ou alterar a configuração do Wi-Fi, por exemplo. (AE)

