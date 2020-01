Mundo Saiba mais sobre a presença brasileira na Antártica

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

A Estação Antártica Comandante Ferraz foi reinaugurada na quarta-feira Foto: Divulgação/Marinha do Brasil A Estação Antártica Comandante Ferraz foi reinaugurada na quarta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação/Marinha do Brasil

A Estação Comandante Ferraz foi reinaugurada na Antártica na quarta-feira (15), oito anos após um incêndio consumir parte da estrutura anterior, matando duas pessoas. O Brasil é um dos 29 países presentes no continente gelado, que não tem governo, não pertence a nenhuma nação e é considerado uma área de preservação científica.

A presença brasileira em terras tão inóspitas é considerada estratégica. Os principais motivos são:

geopolítico: a principal rota para chegar ao continente antártico passa pelo Atlântico Sul, e o Brasil tem a maior costa neste oceano. Além disso, há reservas de petróleo no continente

ambiental: a Antártica possui 90% do gelo e 80% da água doce da Terra. O manto de gelo é o maior detentor de calor terrestre e as correntes marítimas de lá interferem na pesca na costa do Brasil

científico: diversos estudos feitos na região podem contribuir para o desenvolvimento nacional

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, há pesquisas sendo desenvolvidas que trarão benefícios para as áreas da medicina, com a formulação de medicamentos; da agricultura, no desenvolvimento de novos pesticidas e herbicidas; e da indústria, na fabricação de produtos como anticongelantes e protetores solares.

As pesquisas feitas na Antártica estão inseridas no Proantar (Programa Antártico Brasileiro), que em 2020 completa 38 anos de atuação. Há também a presença do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera e pesquisas da Fiocruz.

Ao todo, são 19 projetos sendo desenvolvidos. Eles foram aprovados pelo Comitê Científico de Pesquisa Antártica. Destacam-se as pesquisas de vigilância epidemiológica, DNA ambiental, biotecnologia, clima e arqueologia.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário