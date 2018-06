Saiba mais sobre o agronegócio brasileiro

O agronegócio brasileiro é grande e conta com a ajuda da tecnologia e da ciência em sua longa cadeia de produção. Do amido de mandioca que entra na fabricação de pasta de dente à criação de cobras para extração do veneno, o agronegócio está presente em diversos produtos do nosso dia a dia. Além disso, o agronegócio brasileiro emprega 19 milhões de pessoas, segundo estudo feito pelo Cepea/Esalq (Centro de Estudos de Economia Agrícola da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de Piracicaba, SP).

Os números se referem ao total de trabalhadores no campo e nas empresas ligadas à cadeia do agronegócio. São as empresas que fornecem os insumos para o campo e as que compram a matéria-prima e fazem o processamento para a colocação no mercado. O Brasil exporta parte da sua produção do campo para 224 países.

Borracha

A borracha vem do látex extraído da seringueira. A seringueira (Hevea brasiliensis) foi um dos principais produtos da economia nacional entre 1870 e 1920, quando era responsável por 25% das exportações do Brasil, perdendo apenas para o café. Na indústria, a borracha se transforma principalmente em pneus de veículos e aviões. Mas ela está também nas luvas cirúrgicas, nos preservativos, no revestimento do piso. Dentro de casa, está na sandália, na chupeta, no travesseiro, na decoração de festas.

Hoje, no Brasil, a maior parte da borracha vem de plantios comerciais. A seringueira é cultivada em 12 Estados: São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraná, Amazonas e Acre. São mais de 25 mil famílias que vivem do produto da seringueira em mais de 40 mil hectares de área plantada. Plantações e indústrias empregam 80 mil pessoas. Em 2017, os seringais renderam R$ 346 milhões.

Búfalo

O búfalo é um animal forte e resistente. Ainda é encontrado na vida selvagem, mas aprendeu a conviver com o ser humano e hoje é utilizado em muitas atividades. Na Ásia, trabalha no cultivo do arroz. No Brasil, ajuda no patrulhamento da Amazônia. Aliás, o Brasil tem o maior rebanho do Ocidente: um milhão e oitocentos mil animais.

No Brasil, são comuns quatro raças de búfalo: uma de origem italiana, a Mediterrâneo; duas indianas, a Murrah e a Jafarabadi. E a Carabao, de origem filipina, a única adaptada às regiões pantanosas. No Brasil ela é encontrada na ilha de Marajó, no Pará, local onde os búfalos foram introduzidos no País no final do século XIX. Em 2017, o faturamento dos criadores e indústrias chegou a um R$ 1,1 bilhão.

O búfalo fornece carne e leite. O leite de búfala tem mais gordura do que o de vaca, e está na muçarela, no queijo frescal, na ricota e na burrata. O índice de gordura da carne de búfalo é muito menor do que o da carne bovina, permitindo uma carne magra e saudável.

