Saiba mais sobre o novo iPhone 7, agora à prova d’água

Mais um ano, mais um iPhone. Com os novos smartphones – iPhone 7 e iPhone 7 Plus – chegam renovações tecnológicas para substituir o iPhone 6S e o iPhone 6S Plus. Desta vez, assim como no ano passado, não houve nenhuma grande revolução. As adições ao iPhone 7 são naturais e muito bem-vindas.

Confira alguns destaques dos novos aparelhos.

Novo botão Home.

O botão Home, aquele que fica na parte inferior da tela e dá acesso ao menu de aplicativos, passou por uma renovação. Por fora ele continua com a mesma aparência. Foi dentro dele que os engenheiros da Apple inovaram, ao criar um sensor touchscreen que vibra, criando o mesmo efeito tátil de quando um usuário pressionava até o fundo o botão Home dos iPhone 5S, por exemplo.

Foi uma implementação interessante e que pode aumentar a vida útil dos iPhones. Sabe aquele velho hábito de ativar o AssistiveTouch para exibir o botão Home virtual, sempre flutuando na tela? Pode ser que agora a Apple tenha decretado seu fim.

Câmeras e fotos.

O iPhone 6S deu um salto na quantidade de megapixels: passou de 8MP para 12MP. Desta vez a Apple optou por melhorar a qualidade desses pixels, mesmo movimento que a gente tem visto a Samsung fazer.

A câmera principal do iPhone 7 e 7 Plus tem abertura f/1.8, o que na prática significa que ela capta 50% mais luz do que a lente com abertura f/2.2 do modelo anterior. Quem gosta de fazer fotos à noite provavelmente vai tirar maior proveito desta novidade.

O iPhone 7 Plus sai na frente do 7 convencional porque tem duas câmeras, o chamado dual camera. O grande benefício é o zoom ótico de duas vezes, ideal para trazer mais perto pessoas, objetos e itens da paisagem, sem abrir mão da qualidade.

A câmera frontal também teve uma ligeira melhoria e agora conta com 7MP, em vez de 5MP.

Fones sem fio.

Outra aposta da fabricante é nos fones de ouvido sem fio. Os AirPods foram apresentados como a opção descolada para quem quer ouvir música em qualquer lugar, sem depender da porta Lightning.

Cores e acabamento.

São cinco opções de cor: preto fosco, preto brilhante, dourado, prateado e ouro rosa.

As dimensões são praticamente as mesmas e o peso foi reduzido em alguns poucos gramas. Essencialmente, trata-se do mesmo formato do modelo do ano passado.

O aparelho conta com certificação IP67 no iPhone 7, o que confere ao smartphone o título de “resistente à água”. Ainda não é possível levar o telefone para nadar, mas os consumidores estarão a salvo em situações menos adversas, como em uma chuva ou em um acidente envolvendo líquidos em cima do novo iPhone.

Outros detalhes.

Os representantes da Apple disseram que a bateria do iPhone 7 e do iPhone 7 Plus deve durar entre uma e duas horas a mais do que na geração anterior, do iPhone 6S.

Entrou em cena um processador quad-core, para realizar as tarefas mais rapidamente. O chip A10 Fusion tem o dobro da velocidade do iPhone 6.

Preço.

O preço do iPhone 7 nos Estados Unidos é de 649 dólares (cerca de 2.070 reais). O iPhone 7 Plus sai a 769 dólares (2.460 reais). É importante ressaltar que os valores são para os modelos com armazenamento de 32GB, e sem levar em consideração os impostos locais dos EUA ou os custos de importação para o Brasil.

