A revista Forbes realizou um levantamento para saber quem são os youtubers mais bem pagos do mundo. A lista foi liberada pelo segundo ano consecutivo e novamente o topo do ranking ficou com o sueco PewDiePie, cujo nome real é Felix Avrid Ulf Kjellberg. Segundo a publicação, o jovem faturou 15 milhões de dólares (pouco mais de 51 milhões de reais) em 2016.

No ano passado, PewDiePie ganhou o equivalente a 46 milhões de reais segundo o mesmo levantamento. O valor de 2016 representa um crescimento de 20%, que não vem apenas do seu canal no Youtube (com quase 50 milhões de seguidores). No período analisado pela publicação, o astro da internet também participou de uma série no YouTube Red e vendeu 112 mil cópias do seu livro, “Este Livro Te Ama”.

PewDiePie está bem na frente do segundo colocado no ranking, Roman Atwood, que ganhou o equivalente a 8 milhões de dólares com seus vídeos de comédia.

