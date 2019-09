Saiba mais sobre o relógio atômico lançado pela Nasa para se tornar o primeiro GPS de navegação espacial

A Nasa, agência espacial norte-americana, ativou um relógio atômico que funcionará como uma espécie de GPS espacial para guiar futuros astronautas em suas viagens a outros planetas e naves autônomas navegando no espaço profundo.

O Relógio Atômico do Espaço Profundo (DSAC, por sua sigla em inglês) foi colocado em órbita terrestre em junho e ativado com sucesso no dia 23 de agosto.

A Nasa realizará testes com o DSAC durante um ano. O objetivo é ter a capacidade de enviar informações para as missões espaciais de maneira autônoma, mais rápida e eficaz.

O DSAC está intimamente relacionado aos relógios atômicos com os quais nossos smartphones interagem diariamente.

Esses relógios, que estão a bordo de satélites, permitem que o aplicativo dos GPS móveis nos guie do ponto A ao ponto B, calculando onde estamos na Terra, com base no tempo necessário para o sinal ir do satélite ao telefone.

Mas as naves espaciais não têm algo parecido que possa ajudá-las a se orientar no espaço.

Com núcleo do tamanho de uma torradeira e construído pelo Laboratório de Propulsão a Jato (JPL, sua sigla em inglês) da Nasa, o Relógio Atômico do Espaço Profundo possui uma tecnologia que permitirá que as naves saibam onde estão, sem depender dos dados enviados da Terra, melhorando significativamente o processo, de acordo com os pesquisadores.

“Cada nave espacial que explora o espaço profundo é guiada por navegadores daqui da Terra. O Relógio Atômico do Espaço Profundo mudará tudo isso, permitindo a navegação autônoma a bordo”, disse Jill Seubert, vice-diretora da pesquisa que desenvolveu o sistema.