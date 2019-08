Saiba mais sobre os cursos técnicos presenciais e Ensino à Distância do SENAC

A Rede Pampa recebeu nesta terça-feira, os diretores do SENAC, para falar sobre o vestibular e os cursos técnicos presenciais e Ensino à Distância (EAD). Conforme o diretor da Faculdade Senac Porto Alegre, Elivelto Nagel, houve uma reestruturação este ano para fazer a aproximação da área de trabalho com os alunos do Senac. “O Senac e a faculdade Senac são mantidos e administrados pelos empresários do comércio, e isso nos dá uma a proximidade muito maior com o mundo do trabalho, que acaba sendo um diferencial”, comentou.

O Senac oferece 15 cursos de graduação na área da tecnologia da informação, gestão, hospitalidade e design. Na pós graduação, são nove cursos nestas mesmas áreas. Segundo Nagel, a diferença dos cursos à distância para os preferenciais é a forma com que o aluno vai traçar sua trajetória dentro do curso, uma vez que, a modalidade EAD pressupõe mais autonomia e disciplina para a pessoa acessar o portal e realizar as atividades. “Já em uma sala de aula a convivência com os colegas permite uma interação diferenciada com os conteúdos, já que o tempo de formação é o mesmo, dois anos e meio para tecnólogo e quatro anos para um bacharelado”, explica

O diretor da escola EAD, Giancarlo Giacomelli falou sobre sobre os desafios para um estudante no curso EAD. ” A gente precisa de alunos que sejam responsáveis pela sua condução, nós temos uma estrutura curricular planejada, mas a forma que os alunos vão estudar é uma gestão própria”. De acordo com Giacomelli, os alunos devem ter autodisciplina para conseguir atingir os objetivos.

