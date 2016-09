Saiba mais sobre os pacotes Wi-Fi que as operadoras de telefone oferecem para você usar em sua viagem ao exterior

Em pouco tempo, acessar redes sem fio pelas ruas será tão comum como em lobbys de hotéis. Já há pontos de conectividade pública instalados em diferentes pontos turísticos pelo mundo, como o Central Park, em Nova York (EUA). Mas enquanto esse futuro não chega a todos os lugares, há opções (pagas) para os viajantes brasileiros que não querem ficar procurando cafés com redes abertas na hora de consultar um mapa ou olhar suas mensagens no celular.

Através de parcerias internacionais, algumas operadoras oferecem acesso a pontos de Wi-Fi instalados em cidades turísticas pelo mundo. A Vivo é uma delas. A empresa acaba de lançar o Vivo Travel Wi-Fi, com conectividade sem fio via hotspots presentes em cidades do Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Bélgica, Holanda e EUA.

Apenas clientes de planos pós-pagos podem utilizar a rede e, no caso da Vivo, é possível comprar um pacote para acessar ilimitadamente todos os hotspots sem precisar se atrelar a planos de dados.

Já na Oi, com pontos de acesso em mais de 50 países dos cinco continentes – entre eles, Espanha, França e Argentina – é obrigatório assinar um plano de roaming internacional (de, ao menos, 20MB) para ter acesso à conectividade sem fio. Assim como na Vivo, o serviço só está disponível para cliente de plano pós-pago.

Cobrança só após 1 acesso.

Se a viagem incluir locais mais distantes das cidades – onde o sinal do Wi-Fi não chega –, adquirir pacotes de dados pode ser a opção. Nas duas empresas, os valores desses planos variam segundo a quantidade de megabites comprados.

A vantagem é que, nos dois casos, o acesso ilimitado à rede Wi-Fi está incluído no preço. Com isso, o número de dados necessários costuma ser menor. A cobrança, tanto na Oi como na Vivo, só é feita após o primeiro acesso.

Para se manter sempre on-line.

Vivo – A Vivo oferece Wi-Fi através do aplicativo Vivo Travel Wi-Fi, disponível para IOS e Android, com acesso em várias cidades dos 50 Estados americanos e em cinco países da Europa. Serviço com diárias a 9,90 reais (para uso corrido por 24 horas). Para cliente de plano pós-pagos.

OI – A empresa tem mais de 14 milhões de pontos sem fio nos cinco continentes, em mais de 50 países. O custo, a partir de 49,90 reais, varia conforme a quantidade de megabites contratados.

Outras operadoras.

Claro, Tim e Nextel oferecem pacotes de roaming internacional, mas não têm pontos de rede sem fio fora do País.

Comentários