Saiba mais sobre “Velozes e Furiosos”: Entenda a origem de Hobbs & Shaw e onde o filme se localiza na franquia

O ano é 2037. Velozes & Furiosos se prepara para lançar nos cinemas o seu vigésimo oitavo filme, que promete mostrar a trajetória do primeiro carro tunado chegando até os anéis de Saturno enquanto Vin Diesel e The Rock, já idosos, tentam derrotar todos os inimigos infiltrados em suas frotas estelares. Ok, brincadeiras (ou previsões) à parte, o fato é que já se passaram quase duas décadas desde que o primeiro longa chegou, mudando o conceito da humanidade para a palavra “impossível”.

Com uma saga que já está em seu oitavo capítulo, era de se esperar que desdobramentos e reviravoltas acontecessem: afinal de contas, estamos falando de uma franquia milionária que sobrevive ao surpreender o espectador das maneiras mais inusitadas possíveis. Começando, em 2001, como um filme de “nicho”, feito para agradar os fãs de corridas de carros poderosos e imponentes, agora Velozes & Furiosos tornou-se um referencial na cultura popular quando se fala em ação, explosões, acrobacias e, claro, de vez em quando, carros.

Pensando em tentar ajudar o espectador que já se perdeu no meio de tantas informações, abaixo uma matéria especial com tudo o que você precisa saber para que não chegue no cinema olhando para todos os lados durante a exibição de Hobbs & Shaw.

Quem está na briga

Antes de tudo, é preciso explicar quem são os vilões e mocinhos do longa. Se existe um lugar onde as pessoas mudam rapidamente de figura, é no universo de Velozes & Furiosos. Caso você tenha assistido o quinto filme, ambientado parcialmente no Rio de Janeiro, deve se lembrar de que o personagem de Dwayne Johnson começou interpretando um vilão — assim como o de Jason Statham, mais para frente.

No entanto, embora Deckard Shaw (Jason) permaneça, até o momento como uma figura misteriosa e um tanto maléfica dentro da trama, Luke Hobbs (Dwayne) já debandou para o lado dos “heróis” há algum tempo. Mas agora eles dois precisarão unir forças para que consigam derrotar o vilão Brixton (Idris Elba), que ameaça o futuro da humanidade utilizando de armas biogenéticas e tornando-se, o próprio, uma espécie de soldado reforçado. Aí fica complicado.

Uma outra personagem importante na trama será Hattie (Vanessa Kirby), a irmã de Shaw, que parece ter herdado a sede por adrenalina e ação de alguma raíz familiar. E não é apenas o rapaz mal-encarado que terá seus laços explorados durante o longa: em um post no Instagram, The Rock postou uma foto onde aparece ao lado de diversos homens bombados, com a descrição: “Os Irmãos Hobbs”. Comprovando a tese, um dos rapazes é interpretado por um primo real do astro.

Enquanto parte do elenco segue ainda sem mais detalhes sobre seus respectivos papéis (como é o caso de Helen Mirren, Cliff Curtis e John Tui), outros já começam a ganhar maiores esclarecimentos, como Eiza González: de acordo com o próprio Dwayne, ela será simplesmente uma mulher durona que ninguém quer encontrar pela frente. Sobre o próprio Idris, ainda, o ator falou que seu personagem, Brixton, será o cara mais aterrorizante e poderoso de todos os filmes até agora. Sem comentários.

Onde nós estamos

Personagens definidos e explicados, chegamos até a ordem cronológica. Como bem sabe todo fã da saga, as coisas são meio nebulosas quando se trata de explicar a localidade temporal dos fatos: uma prova disso é o destino de Han Lue, que embaralhou um pouco a cabeça dos espectadores. Afinal, — pule para o próximo parágrafo se não quiser levar spoilers — o rapaz tem uma colisão fatal em Desafio em Tóquio, terceiro filme da franquia, mas aparece vivinho logo nos próximos. Posteriormente, descobrimos que os eventos que levaram à sua morte ocorreram entre o sexto e o sétimo filme.



Por mais que não pareça, Hobbs & Shaw é muito mais fácil de ser compreendido: o filme se passará algum tempo tempo depois dos acontecimentos de Velozes & Furiosos 8 e aproveitará do carisma previamente construído entre os personagens de Johnson e Statham para unir os dois dentro do mesmo lado da justiça.

Mesmo ainda contando com pouquíssimas informações, especula-se que Velozes & Furiosos 9 apresente algumas das consequências das ações mostradas no derivado da dupla improvável. Sabemos muito bem que Velozes & Furiosos possui uma fortíssima capacidade de nos surpreender e virar toda a trama de cabeça para baixo quando menos esperamos. Sendo assim, é melhor não tomar nada como certo aqui.

Deixe seu comentário: