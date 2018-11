Saiba o que abre e o que fecha em Porto Alegre no feriado desta quinta

No feriado da Proclamação da República, nesta quinta-feira (15), alguns serviços terão o horário de funcionamento alterado ou estarão fechados em Porto Alegre. As agências bancárias estarão fechadas. Já na sexta-feira (16), elas abrirão normalmente, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Carnês e contas de consumo (como água, luz e telefone) com vencimento marcado para quinta poderão ser pagos no dia útil seguinte sem multa. Já as guias para pagamento de tributos são emitidas com as datas ajustadas ao calendário de feriados.

Os supermercados da Capital deverão abrir normalmente no feriadão, de acordo com a Agas (Associação Gaúcha de Supermercados).

Os Correios informam que não haverá expediente nas agências. Na sexta-feira (16), o funcionamento é normal. A Central de Atendimento aos Clientes dos Correios também não funciona no feriado.

De acordo com o Sindilojas Porto Alegre, as lojas da capital gaúcha que possuírem a declaração de opção pelo trabalho em feriados em 2018 podem abrir normalmente com funcionários nesta quinta-feira, dia 15, feriado da Proclamação da República. Além deste documento, é necessário que os estabelecimentos estejam com todas suas obrigações financeiras junto ao Sindilojas Porto Alegre e ao Sindec quitadas e que possuam no estabelecimento a certidão de regularidade sindical. A data configura um feriado nacional e, por isso, os varejistas devem observar a Convenção Coletiva de Trabalho do setor firmada para este ano.

Os órgãos municipais da Capital que desempenham serviços essenciais na Capital atuarão em regime de plantão nesta quinta-feira.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que os ônibus circularão com tabela de feriado nesta quinta-feira, e com tabela eventual na sexta-feira, que representa uma redução de cerca de 6% nas viagens, sem alteração no funcionamento da primeira e última viagem de cada linha.

Os prontos atendimentos e hospitais do município – Hospital de Pronto Socorro (HPS) – para casos de trauma – e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) – permanecerão abertos 24 horas para atender a população. As unidades de saúde estarão fechadas nesta quinta-feira, com atendimento normal na sexta-feira, a partir das 8h, além de três unidades que funcionam em horário estendido – Unidade de Saúde São Carlos, Unidade de Saúde Modelo e Unidade de Saúde Tristeza, até as 22h.

Pronto atendimentos funcionam 24 horas:

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza);

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus);

– PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro);

– PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – fone: 3289-3456);

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – fone: 3368-1619).

Rio Grande do Sul

Os serviços públicos estaduais terão alteração no horário de funcionamento nesta quinta-feira (15), em razão do feriado, conforme decreto nº 53.838 de 14 de dezembro de 2017, e na sexta-feira (16).

O governo do Rio Grande do Sul publicou, no Diário Oficial do Estado, decreto que estabelece Ponto Facultativo para os órgãos e entidades da administração pública estadual no dia 16 de novembro, dia que sucede ao feriado da Proclamação da República.

Segundo o Palácio Piratini, “o decreto não causa prejuízo ao funcionamento dos serviços essenciais e que exigem plantão, pois estes serão mantidos com base no Decreto 53.838/2017, que trata de feriados e pontos facultativos nos órgãos da administração pública estadual”.

Deixe seu comentário: