Saiba o que abre e o que fecha no feriado de Finados em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (2), o feriado do Dia de Finados altera o horário de alguns serviços em várias cidades. Em Porto Alegre, os bancos estarão fechados, mas os supermercados devem abrir normalmente, segundo a Agas (Associação Gaúcha de Supermercados). As demais lojas poderão abrir com funcionários, desde que possuam no estabelecimento a declaração de opção pelo trabalho em feriados em 2018, conforme convenção coletiva firmada entre o Sindilojas e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre.

As agências dos Correios e os postos de atendimento da CEEE estarão fechados. Unidades de saúde não terão atendimento no feriado. Já os órgãos municipais que desempenham serviços essenciais na Capital atuarão em regime de plantão no feriado. Confira abaixo:

Saúde: As unidades de saúde não terão atendimento no feriado, retomando o serviço na segunda-feira (5), a partir das 7h. Já os pronto-atendimentos, o Hospital de Pronto Socorro e as emergências obstétrica e pediátrica do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas funcionam 24 horas.

Pronto atendimentos funcionam 24 horas:

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza)

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus)

– PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro)

– PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – fone: 3289-3456)

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – fone: 3368-1619)

Assistência Social – O Serviço de Abordagem Social – Crianças e Adolescentes/Ação Rua atende das 9h às 19h em regime de plantão pelo telefone 3289-4994. Após esse horário, acionar o Conselho Tutelar, no telefone do plantão: 3289 8485.

Abordagem noturna – população adulta, das 19h às 7h, pelo telefone 3346 3238.

Albergues – à noite, o serviço funciona das 19h às 7h, nos seguintes endereços:

– Albergue Municipal: Rua Comendador Azevedo, 270. F: 3346-3238

– Albergue Dias da Cruz: Avenida Azenha, 366. F: 3223-1938

– Albergue Felipe Diehl: Praça dos Navegantes, 41. F: 3342-2882

Esquema de trânsito no entorno dos cemitérios

Nesta sexta-feira, as linhas de ônibus da Capital operam com tabela horária de feriado. Os táxis, com bandeira 2. O trânsito e o transporte coletivo terão esquema especial nas áreas dos cemitérios São Miguel e Almas, Santa Casa de Misericórdia, Crematório São José e João XXIII, das 7h às 20h. Agentes da EPTC irão monitorar o tráfego.

Assim como no ano passado, a avenida Professor Oscar Pereira permanecerá com o sentido duplo entre a avenida Florianópolis e a rua Guilherme Schell.

Os agentes da EPTC estão mobilizados para monitorar o tráfego nas proximidades dos cemitérios e orientar condutores e pedestres quanto à mobilidade no trânsito. As linhas de ônibus da Capital vão operar com tabela horária de feriado. Os táxis circularão com Bandeira 2.

Linhas especiais

Duas linhas de ônibus especiais serão ativadas, a 297 – Cemitério/Especial, com saída da avenida Borges de Medeiros no terminal ao lado do INSS em direção à região dos cemitérios, assim como a 398.9 – Jardim da Paz/Finados, com saída do terminal Salgado Filho, acessando as avenidas Bento Gonçalves e João de Oliveira Remião, até o Cemitério Jardim da Paz. Além disso, serão implantados pontos de táxi na avenida Professor Oscar Pereira, ao lado da praça da Saudade.

Veja o itinerário das linhas especiais:

Linha 398.9 – Jardim da Paz/ Finados

Sentido Centro – bairro: Terminal Centro na av. Senador Salgado Filho, av. Borges de Medeiros, rua Antônio Klinger Filho, praça Batalhão de Suez, av. Loureiro da Silva, av. João Pessoa (faixa exclusiva), av. Azenha (faixa exclusiva), av. Bento Gonçalves (faixa exclusiva), av. Bento Gonçalves (pista lateral), Estrada João de Oliveira Remião, Terminal Cemitério Jardim da Paz.

Sentido bairro – Centro: Terminal Cemitério Jardim da Paz, Estrada João de Oliveira Remião, av. Bento Gonçalves (pista lateral), av. Bento Gonçalves (faixa exclusiva), av. João Pessoa (faixa exclusiva), av. João Pessoa (pista lateral), av. Senador Salgado Filho – Terminal.

Linha 297 – Cemitério/Especial

Sentido Centro – bairro: Terminal Centro na av. Borges de Medeiros (ao lado do INSS), av. Júlio de Castilhos, Largo Visconde do Cairu, av. Mauá, av. João Goulart, av. Loureiro da Silva, rua José do Patrocínio, rua Sebastião Leão, av. Azenha, av. Prof. Oscar Pereira, contorno na Praça da Saudade (único autorizado a trafegar na av. Oscar Pereira, entre a Praça da Saudade e rua Mansão).

Sentido bairro – Centro: Terminal na av. Prof. Oscar Pereira, entre a rua Plácido de Castro e a rua Mansão, av. Prof. Oscar Pereira, av. Princesa Isabel, av. João Pessoa (pista lateral), rua Luiz Englert, rua Paulo Gama, Túnel da Conceição, av. Mauá, Terminal na av. Borges de Medeiros, junto ao INSS.

Deixe seu comentário: