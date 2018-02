Saiba o que abre e o que fecha no feriado em Porto Alegre

O feriado de Navegantes altera o funcionamento de serviços, nesta sexta-feira (2), em Porto Alegre. De acordo com o Sindilojas Porto Alegre, o comércio da Capital poderá atender com empregados neste 2 de fevereiro, conforme a Convenção Coletiva firmada entre o Sindilojas e o Sindec. “No entanto, só poderão abrir os estabelecimentos que solicitaram até o dia 26 de janeiro a declaração de opção pelo trabalho em feriados e que possuem a certidão de regularidade sindical emitida pelas duas entidades. As lojas que não tiverem a documentação não poderão funcionar com a utilização de empregados”, informou o órgão.

Os supermercados devem abrir normalmente. Shopping centers terão horários alterados em lojas e praças de alimentação, dependendo de cada unidade. Nas agências bancárias, não haverá expediente, segundo a Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul. As agências dos Correios também estarão fechadas.

A Trensurb informou que os intervalos entre trens nesta sexta-feira, feriado em Porto Alegre e Canoas, seguirão tabela horária diferenciada. Os intervalos entre viagens serão de 10 minutos entre o final da manhã e o início da tarde; ao longo da maior parte do dia, serão de 15 minutos.

Pronto atendimentos e hospitais do município – Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) – permanecerão abertos 24 horas para atender a população. As unidades de saúde estarão fechadas nesta sexta-feira, retomando o atendimento na segunda-feira (5), a partir das 7h, além de duas unidades que funcionam em horário estendido – US São Carlos e Centro de Saúde Modelo, até as 22h.

Pronto atendimentos 24 horas

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza)

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus)

– PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro)

– PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – fone: 3289-3456)

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – fone: 3368-1619)

Hospitais

– Hospital de Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim)

– Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192.

O Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic) vai operar todo o dia. O videomonitoramento, por meio de mais de mil câmeras, acompanha a mobilidade urbana e a segurança pública, além dos serviços de saúde e limpeza urbana. O Ceic também opera no atendimento a situações de risco e emergência.

O Gabinete de Defesa Civil de Porto Alegre mantém plantão 24 horas nos telefones 199 e 3268-9026 para atendimento de urgências e emergências em situação de risco.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalha normalmente com todas as coletas durante o feriado: domiciliar, seletiva e de lixo público. As seções operacionais atuam em regime de plantão, com equipes das 7h às 12h. O DMLU atende pelo telefone 156 POA.

Segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), a frota de ônibus da Capital circula com passe livre. A tradicional procissão sairá às 8h da Igreja do Rosário, no Centro Histórico, em direção à Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, Zona Norte, com tempo previsto para deslocamento de aproximadamente duas horas.

Servidores da EPTC e da Guarda Municipal vão acompanhar o trajeto do Santuário Nossa Senhora do Rosário até a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes.

Após a procissão da 143ª edição da festa de Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre, a avenida Sertório, entre Presidente Roosevelt e Voluntários da Pátria, seguirá bloqueada devido à festa nas imediações da Igreja dos Navegantes, conforme a EPTC.

Deixe seu comentário: