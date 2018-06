Saiba o que é a lactose e como ela age no organismo: Cerca de 70% da população brasileira sofre com intolerância ao açúcar natural que está presente no leite e em seus derivados

Muitas pessoas sofrem com a intolerância à lactose. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 70% da população brasileira apresenta, em algum grau, esse problema. Mas, afinal, o que é a lactose? Ela é o açúcar natural presente no leite e em seus derivados. Saiba mais sobre ela e entenda as diferenças entre a alergia e a intolerância. As informações são do portal de notícias Terra.

Lactose

A lactose é a responsável por aquele gosto levemente adocicado que o leite tem. Esse açúcar é quebrado em duas partes menores pela enzima lactase: a galactose e a glicose. Esse processo ocorre no intestino e faz com que as moléculas virem energia para o corpo. A incapacidade parcial ou total de digerir esse açúcar é o que constitui a intolerância à lactose.

Intolerância e alergia

Muitas pessoas pensam que a intolerância é a mesma coisa que ter alergia à lactose. Ambos os problemas acabam resultando em desconforto físico para quem ingere alimentos derivados do leite, mas a razão difere nos dois casos. A alergia é a reação adversa que o sistema imunológico faz com as proteínas do leite. Nessa situação, o organismo envia células de defesa para combater as substâncias, interpretando-as como invasores. A alergia aparece em diferentes graus no corpo, como inchaço, manchas na pele, falta de ar, tosse e outros.

Bactérias

A intolerância é a reação pela baixa produção ou não produção da lactase. Nesse caso, o açúcar do leite acaba se acumulando no intestino e sendo fermentado por bactérias, ocasionando no mal-estar. Existem três tipos diferentes de intolerância que podem se manifestar no corpo. A primária é a que se desenvolve com o envelhecimento. Com o avanço da idade ocorre naturalmente a redução da enzima lactase no organismo e isso fica mais evidente na velhice. O segundo tipo é quando a intolerância é decorrente de alguma doença, cirurgia ou ferimento, sendo um efeito colateral. Já o terceiro tipo é o congênito, quando a pessoa já nasce com o problema.

Reposição de cálcio

Para quem sofre com a intolerância ou alergia à lactose, o essencial é fazer a reposição de cálcio no organismo. Elemento mais abundante do leite, o cálcio é responsável pelo fortalecimento dos ossos. O aconselhável para fazer a reposição é ter um acompanhamento médico e nutricional.

