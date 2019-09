Saiba o que é a ONU e quais são as principais críticas à organização

Os debates da 74ª edição do Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York, com líderes mundiais giram em torno das mudanças climáticas, mas este é somente um dos temas ligados à organização. As informações são da BBC News.

Fundada após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo principal de mediar conflitos e evitar novas guerras, a instituição passou em sete décadas a tratar também de saúde pública, clima, migração, patrimônio histórico, energia atômica, drogas, educação, habitação e segurança alimentar, entre outras áreas. Mas o que de fato faz a ONU e quais são as principais críticas à organização que reúne hoje 193 países?

O que são as Nações Unidas e sua Assembleia Geral?

A instituição surgiu em 1945 em busca de um objetivo que sua sucessora, a Liga das Nações, não foi capaz de atingir: evitar guerras.

“A ONU não foi criada para levar as pessoas ao paraíso, mas para salvar a humanidade do inferno”, disse o segundo secretário-geral da entidade, Dag Hammarskjöld, em 1954.

Em sete décadas, a instituição pulou de 51 para 193 países-membros, atingiu um custo o equivalente a quase R$ 40 bilhões por ano e passou a reunir mais de 130 mil pessoas em seus quadros, incluindo 100 mil pessoas nas tropas das 14 missões de paz ao redor do mundo.

Segundo dados da ONU, a organização hoje oferece, por exemplo, assistência e comida para 91 milhões de pessoas em 83 países e vacinas para 45% das crianças do mundo, salvando quase 3 milhões de vidas por ano.

Para além dos programas e das missões em curso, o debate mais amplo na organização ocorre na chamada Assembleia Geral, realizada anualmente em setembro. É a única instância dos seis principais grupos da organização que inclui representantes de todos os membros, em geral com a participação de chefes de Estado.

Sua conferência anual acontece durante 15 dias a cada mês de setembro na sede da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Dentro deste intervalo, a sessão principal, chamada de “debate geral”, dura quatro dias.

Quais são as principais críticas feitas à ONU?

Desde a sua criação, a ONU é frequentemente criticada pelo excesso de burocracia e pouco impacto na vida das pessoas. Na década passada, um relatório avalizado por líderes mundiais afirmava que a organização falhava gravemente em sua tarefa de ajudar aqueles que mais precisam. O documento falava em ineficiência, fragmentação, problemas para levantar recursos e inchaço administrativo.

Em dezembro de 2018, havia 37,5 mil pessoas empregadas no Secretariado da ONU, responsável por administrar o dia a dia, programas e políticas da organização.

Outras críticas miram a concentração em torno dos cinco membros com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, que podem unilateralmente barrar decisões importantes contra países que ataquem seu povo ou seus vizinhos, por exemplo.

Mas as contestações mais ruidosas são voltadas para o Conselho de Direitos Humanos.

Este órgão, ligado ao Secretariado, está entre um dos principais “cães de guarda” dos direitos humanos no mundo, mas ter entre seus integrantes países com governos autoritários como Arábia Saudita, Cuba e Venezuela remete mais à imagem de uma “raposa cuidando do galinheiro”.

Essa contradição, somada à politização do tema e à alegada ineficiência, é um problema para a ONU há anos. Em 2006, o então secretário-geral Kofi Annan promoveu uma reforma que substituiu a então Comissão de Direitos Humanos pela estrutura atual do Conselho de Direitos Humanos, com 47 membros (o Brasil entre eles).

Eles se reúnem três vezes por ano e analisam os registros de direitos humanos de todos os membros da ONU em um processo especial – conhecido como Revisão Periódica Universal – que segundo o Conselho, dá aos países a oportunidade de apresentarem as ações que foram tomadas para aperfeiçoar o desempenho nesse quesito em sua jurisdição territorial.

O Conselho também envia especialistas independentes e criou comissões de inquérito para relatar violações de direitos humanos em países como Síria, Coreia do Norte, Burundi, Mianmar e Sudão do Sul.

Em tese, pela nova configuração, cada país candidato ao órgão precisaria demonstrar um bom histórico de respeito aos direitos humanos. “Assim, países como a Arábia Saudita nunca teriam assento novamente”, disse à época Kenneth Roth, da entidade Human Rights Watch.

Mas o processo de votação acabou envolto em pressões regionais que levam, por exemplo, países vizinhos a apoiarem regimes menos democráticos.

Durante a campanha presidencial, em agosto do ano passado, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, chegou a dizer que, se eleito, retiraria o Brasil do Conselho de Direitos Humanos da ONU. “Aquele conselho não serve para absolutamente nada”, afirmou.

Até agora, quem de fato saiu do órgão foram os EUA, no ano passado. Ao anunciar a decisão, a embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, afirmou que o Conselho de Direitos Humanos era “hipócrita e egoísta” e de “esgoto de parcialidade política”.

