Saiba o que é o Certificado de Depósito Interbancário, o CDI, e como ele afeta os seus investimentos

O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é um título emitido por instituições financeiras que equilibra as operações entre os bancos. Quando chega o fim do dia, todos os bancos precisam estar com seu caixa no azul. Como alguns têm mais saques e outros mais depósitos, eles fazem empréstimos entre eles para fechar as contas. O nome da taxa desses empréstimos é CDI.

O valor é calculado diariamente e ele é bem próximo da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Essa taxa também é usada como referência em várias aplicações que você pode colocar o seu dinheiro.

São elas:

CDB (Certificado de Depósito Bancário);

LCI (Letra de Crédito Imobiliário);

LCA (Letra de Crédito do Agronegócio);

LC (Letra de Câmbio).

Como dito acima, a taxa cobrada pelos CDI de um dia, passou a ser utilizada como a taxa de referência para todas as aplicações financeiras bem como todas as operações de crédito do sistema financeiro.

Taxa Selic

Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Ela é uma referência para o custo do crédito no país e um dos principais instrumentos do Banco Central pra controlar a inflação. Selic é a abreviação de Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, onde os bancos registram operações de crédito fechadas entre eles de um dia para o outro. Esses empréstimos são lastreados em títulos públicos e o juro que um banco paga para o outro é a taxa Selic.

Os diretores do Banco Central se reúnem em um comitê oito vezes por ano para definir a Selic, o Copom (Comitê de Política Monetária). Nessa reunião, eles avaliam a situação econômica do Brasil e definem qual a melhor taxa.

A Selic é importante para ajudar o País a controlar sua inflação. Se a inflação está alta, o BC pode aumentar o juro. Isso faz com que o custo do crédito aumente no Brasil e esfrie o consumo. Se a taxa cai, o efeito é o contrário. O consumo é estimulado e a inflação pode ser pressionada.

“De maneira geral, as autoridades do BC observam o nível de atividade econômica e as expectativas dos agentes econômicos. Se a economia estiver muito aquecida e o nível de emprego estiver perto do pleno emprego (desemprego baixo), pode haver descontrole inflacionário. A partir desse momento torna-se necessária a subida da taxa de juros”, explica o economista e mestre em Finanças pela Universidade Mackenzie, Fernando Pinho.

Juro do banco é maior que a Selic

A Selic é uma referência mínima para as taxas de juros cobradas pelos bancos. Ela é considerada o custo que o banco tem para pegar dinheiro e emprestar para o cliente. Mas, em geral, o juro cobrado do consumidor é maior do que a Selic. Também entra na conta do juro final o custo da operação dos bancos (agências, funcionários, impostos etc), o risco de inadimplência e o seu lucro. É por isso que o juro do cartão de crédito ou do cheque especial é bem maior do que a Selic.

Deixe seu comentário: