Saiba o que é o IMEI e a sua utilidade para bloquear um celular perdido ou roubado

O IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel, na sigla em inglês) é um identificador próprio de celulares e outros equipamentos conectados a redes móveis, como os modems 3G/4G.

O IMEI, sendo um identificador, pode ser usado pela operadora para possivelmente localizar um telefone, embora não de forma totalmente precisa. Também é possível em vários casos alterar esse IMEI, o que pode dar a impressão de que um aparelho não existe mais quando na verdade ele está em uso e com outro IMEI.

As informações são do blog de Altieres Rohr, do portal de notícias G1.

Não faria sentido um “ataque via IMEI” contra um aparelho. Ele é apenas um identificador e, fora a operadora, ninguém mais consegue associar um endereço IP para conexões de internet a um IMEI de forma confiável, por exemplo. Na rede móvel, também é muito comum que celulares não tenham acesso direto à internet, então qualquer acesso remoto direto ficaria inviável mesmo com o endereço IP. Vale lembrar que, na rede celular, a conexão ainda depende do IMSI (Identificação Internacional do Assinante Móvel), que é um identificador do chip da operadora e que serve para a operadora saber qual cliente está fazendo uma ligação.

Um notebook ou tablet só terá um IMEI se ele tiver um modem de conexão a redes celulares móveis. Do contrário, não. Em computadores, as placas de rede (com fio ou Wi-Fi) possuem um identificador chamado de MAC (Media Access Control), mas o endereço MAC não é transmitido para toda a internet. Em vez disso, o MAC é utilizado na rede local, de forma semelhante ao IMEI e IMSI que são apenas transmitidos à operadora. No Wi-Fi, nem mesmo o celular usa o IMEI na conexão. O que vale é o MAC do chip de rádio Wi-Fi do aparelho.

Rede celular

O IMEI é útil para bloquear um telefone roubado ou perdido, já que o bloqueio da operadora impede o uso do aparelho na rede celular, mas não tem grande impacto na possibilidade de contatar um telefone, exceto no caso de um atacante criar uma estação base (uma “torre de operadora”) falsa, o que exige estar relativamente próximo do alvo. O MAC não é útil para quase nada, já que alterar o MAC é muito simples e nem mesmo o provedor de acesso vai necessariamente enxergar o MAC do seu computador ou laptop – o provedor enxerga apenas o MAC do seu roteador.

Deixe seu comentário: