Saiba o que é preciso para viver em Portugal, o país queridinho dos brasileiros

Em um tempo de incertezas na Europa, Portugal desafiou críticos que insistiam na austeridade como a resposta para a crise financeira e econômica do continente. Enquanto países como Grécia e Irlanda se renderam, Lisboa resistiu, ajudando a sustentar uma recuperação que levou o crescimento econômico do ano passado ao maior nível em uma década. Aposentados,jovens, empreendedores, turistas, todos podem desfrutar do ‘Portuguese way of life’. Mas fique atento às providências que precisam ser tomadas.

Aposentados

Portugal foi considerado, nos últimos anos, um dos melhores destinos do mundo para o turismo. E, como o país da Península Ibérica está em alta, algo que vem chamando muito a atenção dos brasileiros é a possibilidade de residir em terras portuguesas somente com o dinheiro da aposentadoria. Seja pelas belas paisagens, pelo baixo custo de vida ou pela tranquilidade, proporcionada por um dos países mais seguros do mundo, de acordo com a Forbes, o visto de residência para aposentados (D7) em Portugal pode ser uma ótima solução.

Receita Federal

Morar em Portugal tem se tornado, cada vez mais, o objetivo de muitos brasileiros. Em meio aos planos sobre como seria, ou será, a vida do outro lado do oceano Atlântico, os futuros viajantes acabam esquecendo de um assunto muito importante e que, se mal resolvido, pode resultar em dor de cabeça após a mudança de país: a situação fiscal. A partir do momento em que um brasileiro passa a viver no país da Península Ibérica, ele precisa comunicar sua mudança para a Receita Federal.

Mercado de trabalho

Um dos erros mais comuns dos novos empresários no Brasil é abrir um negócio sem um planejamento sólido. Segundo Gustavo Strobel, da agência de vistos para Portugal Strobel e Santos, quando eles vão para Portugal não é diferente. Por isso, cerca de 70% das empresas abertas por brasileiros acaba fechando. É muito comum brasileiros que não tiveram sucesso em seus negócios partirem para um plano B e se tornarem motoristas de Uber. Investir em Portugal não é tão fácil quanto parece. As pessoas precisam pesquisar o mercado de lá antes de ir.

Mão de obra

Ao conseguir sustentar uma recuperação e ter registrado, em 2017, o maior crescimento econômico em uma década, o país, consequentemente, também apresentou queda na taxa de desemprego, passando de 17,5% em 2013 para 7,9% em janeiro deste ano. Apesar das taxas positivas, empresas de setores distintos se queixam das dificuldades para contratar trabalhadores qualificados. Aliás, a maioria dos empresários acredita que esse é o principal problema enfrentado no mercado de trabalho.

Estudantes

Estudar em Portugal, seja para graduação ou cursos de pós, tem atraído cada vez mais brasileiros. E as universidade lusitanas, por sua vez, têm se readequado para atender tamanha demanda. É o caso da Universidade do Algarve. Prestes a completar 40 anos e uma das maiores de Portugal, a instituição decidiu aumentar o número de vagas para os estudantes que vêm do Brasil, desde jovens que buscam fazer uma graduação na Europa a profissionais que desejam uma especialização em uma de suas pós-graduações e mestrados.

Empreendedorismo

Há 518 anos, os portugueses viram no Brasil boas oportunidades para enriquecer — inicialmente por meio da exploração dos recursos naturais. Desde então, milhares de lusos se instalaram por aqui e fizeram fortuna. Hoje, a travessia se inverteu. Cada vez mais brasileiros estão migrando para Portugal. O país ibérico, por sua vez, tem incentivado a abertura de empresas, especialmente na áreas tecnologia e inovação.

Startups

Portugal é destino de empresários que buscam estar com contato com projetos e técnicas inovadoras. Para auxiliar startups do Brasil a se inserirem nos promissores ecossistemas de inovação do mundo, uma parceria entre Sebrae, os ministérios da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e das Relações Exteriores, Apex-Brasil e Anprotec vai levar 15 empresas nacionais para terras portuguesas por meio do programa StartOut Brasil – Ciclo Lisboa. O período em Portugal, chamado de missão, será de 11 a 16 de novembro.

