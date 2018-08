Saiba o que esperar do Galaxy Note 9, com lançamento nesta quinta

Falta pouco para a Samsung anunciar o Galaxy Note 9. A expectativa é que o novo celular sul-coreano siga o mesmo visual do Galaxy Note 8, mas com bateria de 4.000 mAh, memória RAM de até 8 GB e armazenamento de 512 GB. Os preços podem começar em US$ 940 (cerca de R$ 3.500 em conversão direta e sem impostos) e ir até US$ 1.215 (R$ 4.520) na edição mais cara, inclusive acima dos US$ 1.149 (R$ 4.275) praticados pelo rival iPhone X com 256 GB

O lançamento está marcado para esta quinta-feira (9). Nos bastidores há comentários sobre a chegada de uma nova S Pen, que pode contar com conexão Bluetooth e novos recursos. Confira, nas linhas a seguir, algumas das novidades aguardadas para o Note 9.

Tela gigante e novas cores

Assim como aconteceu com o Galaxy S9, deste ano, o próximo produto deve acompanhar o visual da geração anterior. Perfis no Twitter famosos por vazar especificações de smartphones indicam que o Galaxy Note 9 pode passar por pouquíssimas mudanças em relação ao antecessor. A única troca estaria no tamanho da tela, que passaria de 6,3 polegadas para 6,4 polegadas.

As semelhanças continuam na parte traseira, com a câmera dupla que continuaria disposta da mesma forma, lado a lado. No entanto, o leitor de impressões digitais, antes ao lado do conjunto de câmeras, pode acompanhar a características dos últimos lançamentos da fabricante e ficar mais abaixo.

Há indícios de novas cores, com um novo tom de preto, marrom e um azul mais escuro. As capinhas oficiais, de acordo com o site alemão Winfuture, teriam ao todo cinco acabamentos: preto, roxo, marrom, cinza, azul e lilás.

Bateria poderosa

A bateria de 4.000 mAh é um dos pontos mais aguardados porque nunca se viu um componente tão potente em celulares da Samsung. Na primeira semana de agosto vazou um vídeo com a promessa de um dia inteiro “longe da tomada”, o que só faz engrossar a consistência dos rumores.

A preocupação fica por conta episódio envolvendo o Galaxy Note 7: diversos consumidores viram o smartphone pegar fogo. Os sul-coreanos admitiram um problema na confecção da bateria e retiraram o produto do mercado no mundo inteiro.

S Pen com mais recursos

A caneta eletrônica S Pen deve ganhar uma nova coloração, em amarelo ouro, que acompanharia a edição azul do smartphone. Além disso, rumores indicam que a caneta pode contar com conectividade Bluetooth, o que permitiria trocar músicas, acionar o botão da câmera e controlar outras funções sem tocar no celular, além de ter um microfone embutido.

Ficha técnica

A expectativa é de que o Note 9 conte com três edições, variando a memória interna entre 128 GB, 256 GB e 512 GB – com suporte a cartão microSD também de 512 GB, o que totalizaria 1 TB para guardar músicas, vídeos e fotos, entre outros arquivos. Além disso, a memória RAM pode ser abundante, com opções de 6 GB e até 8 GB, o dobro dos rivais LG G7 e Xperia XZ2.

Seu processador deve repetir a receita do Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, com o chip Snapdragon 845 nos Estados Unidos e Brasil, e um componente de fabricação própria em outros países. Ainda não se sabe, porém, se a empresa pretende usar o Exynos 9810 ou o novo Exynos 9820.

Câmera do Galaxy S9 Plus

O Galaxy Note 9 deve repetir exatamente as mesmas câmeras presentes no Galaxy S9 Plus, que produziu fotos sensacionais nos testes conduzidos pelo TechTudo. Isso significa um conjunto duplo de 12 megapixels e a adição da tecnologia de abertura variável, que imita o olho humano e ajusta o diafragma de acordo com a luminosidade do ambiente, com aberturas de f/1.5 e f/2.4.

