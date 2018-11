Saiba o que fazer para sumir do mundo virtual

Com o volume de dados que deixamos em diversas páginas na internet, desaparecer exige mais do que a clássica cena de cinema de pegar um carro e dirigir sem destino pelo mundo. Apagar os rastros deixados na rede mundial não é tarefa fácil, mas é possível reduzir o número de informações disponíveis.

Facebook, Twitter e afins

Primeiro passo: deletar contas em redes sociais

Para realmente retirar informações pessoais dos servidores, os usuários devem não apenas desativar as contas nas redes sociais, mas pedir para que todos os dados sejam excluídos.

Informações perdidas

Buscar no Google por registros em serviços

Depois de apagar suas contas em Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, vale fazer uma busca por registros em sites menos conhecidos, como aquele blog abandonado há anos.

Nova identidade

Criar contas que não revelem sua identidade

Alguns serviços podem ser indispensáveis. Uma solução para expor o mínimo de informações na rede é o uso de pseudônimos ou apenas das letras iniciais do sobrenome, para dificultar a busca.

Listas de e-mail

Remover e-mail de listas de distribuição

Cancelar as assinaturas em listas de distribuição e serviços é um passo trabalhoso, mas necessário para apagar os rastros na internet. Para ajudar, existem ferramentas como o Deseat e o Unroll.

Direito ao esquecimento

Remover páginas das ferramentas de buscas

Podem existir informações publicadas por outros. No Google, é possível pedir a remoção dessas páginas das buscas.

Apagar o e-mail

Por servir como login em serviços, deve ficar para o fim.

Como proteger o telefone celular

O celular está consolidado como o principal dispositivo de acesso à internet no Brasil. Cada vez mais completos, esses pequenos objetos têm substituído os computadores. A notícia ruim é que tanta tecnologia ainda não livrou os aparelhos de riscos para seus usuários.

Pelo contrário. A facilidade de perdê-los, a quantidade de informações pessoais armazenadas neles e outras características atraem a ação de criminosos. Por isso, é importante manter sempre e atualizado nos celulares um programa antimalwar e ter cuidado ao instalar aplicativos que não sejam desenvolvidos pelo fabricante do aparelho. Confira outros cuidados.

Celular usado

Ao comprar um aparelho usado, restaure as configurações de fábrica antes de começar a usá-lo.

Redes

As redes wi-fi e bluetooth devem ser habilitadas apenas quando for necessário. O celular só deve ser conectado a sistemas confiáveis.

De olho nele

Principalmente em locais de risco, não demonstre falta de atenção ao seu aparelho: evite largá-lo em mesas, parapeitos… Também configure-o para que seja localizado e bloqueado remotamente, por meio de serviços de geolocalização.

Tchau, celular

Antes de se desfazer de um celular, apague todas as informações contidas e restaure novamente as opções de fábrica.

Perdi, e agora?

Em caso de perda ou furto, informe à operadora e solicite o bloqueio do chip, bloqueie cartões de crédito cujo número esteja salvo no aparelho e mude as senhas que estão armazenadas também (como de e-mail ou rede social).

Deixe seu comentário: