Saiba o que fazer se o seu celular for roubado ou furtado durante as festas de carnaval

Você está curtindo os blocos de carnaval de rua em sua cidade e notou que o seu celular sumiu, foi furtado ou roubado em meio à multidão? Saiba, a seguir, o que fazer nesse tipo de situação.

Se houve agressão física, vá até uma delegacia de polícia para dar queixa do caso. Se você tem o número do Imei (International Mobile Equipment Identity, na sigla em inglês), espécie de “RG” do aparelho, informe no boletim. Ele não é necessário nos distritos policiais, mas ajuda a polícia a pedir o bloqueio do telefone.

Caso não tenha ocorrido agressão, não é preciso ir até um delegacia. Existe a possibilidade de fazer o boletim de ocorrência eletrônico pelo site www.ssp.rs.gov.br ou www.delegaciaonline.rs.gov.br. Nesse caso, porém, será necessário informar o número do Imei.

Como nos anos anteriores, o telefone celular continua sendo um dos principais alvos dos criminosos nos desfiles dos blocos carnavalescos e também em outros eventos. Para tentar reduzir o número de celulares levados por ladrões, especialistas orientam o folião a tomar medidas de segurança.

A melhor prevenção é começar pelo próprio dono do aparelho, que deve deixar seus pertences e o celular junto ao corpo, sempre nos bolsos da frente e jamais nos bolsos de trás da roupa. E, quando for usar celular para tirar foto ou atender telefonema ou mensagem, certificar-se de que está em local seguro e não passará ninguém de bicicleta e a pé para tentar levar o aparelho.

Outras dicas

Os cuidados a serem tomados por quem pretende aproveitar o carnaval da melhor maneira possível não se restringem a celulares e outros bens pessoais. A própria segurança pessoal e de quem está com você (sobretudo crianças) é prioritária.

– Planeje antecipadamente o local em que você deseja estar. Mantenha-se informado;

– Mantenha os seus objetos à frente de seu corpo e fique atento às pessoas que estejam ao seu redor;

– Crianças devem receber especial atenção. Uma boa alternativa é identificá-las com etiquetas – Não exiba celulares,

carteiras e bolsas. Esses objetos são alvos dos criminosos;

– Marque pontos para reencontros caso haja separações no grupo;

– Evite beber em excesso e não dirija após a ingerir bebidas alcoólicas;

– Use sempre preservativos durante relações sexuais;

– Não aceite bebida de pessoas que você não conhece;

– Utilize roupas leves e confortáveis, especialmente seu calçado e beba muita água;

– Tenha dinheiro separado para pequenas despesas;

– Cuidado com esbarrões e empurrões;

– Preste atenção nas vias de fuga e saídas de emergência em casos de briga generalizada;

– Evite ingerir bebidas que estejam acondicionadas em recipientes de vidro;

– Não se envolva em confusões, discussões ou brincadeiras que possam vir a causar problemas;

– Se precisar usar o celular, que o faça num local reservado, fora da aglomeração para evitar ser surpreendido por furto ou esbarrão.

Deixe seu comentário: