Saiba o que muda entre os celulares da Apple

O iPhone 11 Pro, anunciado na última terça-feira (10) junto com iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max, é o sucessor do iPhone XS. Trata-se do primeiro celular da Apple com câmera tripla. Além disso, o novo modelo traz melhorias na tela, no processador e na bateria, com promessa de 4 horas extras de duração. O design, por outro lado, pouco mudou.

A novidade estará disponível em 30 países a partir de 20 de setembro. Nos Estados Unidos, o smartphone será vendido pelo preço sugerido de US$ 999 (aproximadamente R$ 4.050). Durante o evento de lançamento, a empresa confirmou ao TechTudo que a nova linha tem previsão de chegar ao país ainda em 2019 – o preço em reais segue um mistério. Veja a seguir tudo o que mudou entre as gerações 2018 e 2019 do telefone.

Tela e design

Apesar de trazer tela do mesmo tamanho, o iPhone 11 Pro é maior e mais pesado que o antecessor. Nas dimensões, o que mais muda é a espessura: passa de 7,7 mm para 8,1 mm. Já o visual em si muda só na traseira, que ganha um acabamento de vidro fosco mais resistente e um módulo quadrado na região das câmeras.

Há ainda a nova cor verde musgo, chamada oficialmente de “verde meia-noite”. De resto, mantêm-se as opções em prateado, cinza e dourado da versão anterior.

O display mantém o tamanho, mas traz inovações tecnológicas que devem resultar em imagens mais nítidas. Chamado de Super Retina XDR, o novo painel emite mais brilho e alcança contraste altíssimo de 2.000.000:1, o dobro do oferecido pela tela Super Retina HD do iPhone XS. As mudanças tendem a deixar as cores mais realísticas, apesar de a resolução se manter em 2436 x 1125 pixels. Também permanece a tecnologia True Tone, que ajusta as cores de acordo com o ambiente para deixar imagens mais realísticas, e o notch, recorte que abriga os sensores do Face ID.

Por outro lado, o recurso 3D Touch foi abandonado: o display deixa de identificar diferentes níveis de pressão e passa a abrir menus contextuais com um toque mais prolongado. A mudança também vale para o iPhone 11 Pro.

Câmeras

A nova geração do iPhone é mais poderosa em termos de fotografia. O celular traz, pela primeira vez, três sensores de imagem na traseira: uma angular (abertura f/1.8), uma teleobjetiva (f/2) e uma ultra wide (f/2.4), todas com a mesma resolução de 12 megapixels. Uma das novidades que o conjunto proporciona é a capacidade de fotografar ou filmar com ângulo mais aberto (zoom 0,5x). Já o zoom óptico de 2x se mantém.

O aplicativo da câmera também mudou. Com a função QuickTake, o usuário pode mudar de foto para vídeo com um toque prolongado no botão de captura, similar ao Instagram. Já com o Modo Noite, o aparelho permite tirar fotos no escuro com uso de inteligência artificial para iluminar a cena. O software traz também HDR está mais inteligente e três novos efeitos: Luz de Palco, Luz de Palco Mono e Luz Brilhante Mono.

As especificações de gravação de vídeo se mantêm as mesmas, embora a Apple afirme que melhorias no software e no processamento de imagem ajudam a capturar imagens melhores. Tanto a lente grande-angular quanto a ultra-angular filmam em 4K a 60 fps. Usuários também poderão aplicar zoom de áudio para focar a captação do microfone em uma área específica do vídeo.

Na câmera frontal, a resolução salta de 7 para 12 megapixels (f/2.2) e traz modo câmera lenta os mesmos efeitos novos, o HDR inteligente e a gravação de vídeo em 4K com alta taxa de quadros do antecessor – o iPhone XS filma selfies com resolução máxima Full HD.

Desempenho e armazenamento

O iPhone 11 Pro traz como principal inovação de hardware o processador A13 Bionic, responsável incrementar o desempenho em tarefas de alta performance e por processar filmagens em 4K com taxa de 60 quadros por segundo. Já o iPhone XS conta com o antecessor Apple A12 Bionic.

O iPhone 11 Pro oferece as mesmas opções de armazenamento do iPhone XS: 64 GB, 256 GB ou 512 GB. O smartphones continua não trazendo entrada para cartão microSD para expansão de memória.

Bateria

O iPhone 11 Pro promete um rendimento energético considerável em relação ao antecessor: segundo a Apple, a bateria pode durar quatro horas mais no dia a dia. Em certas atividades, o celular pode superar essa marca: ao reproduzir música com fone sem fio, o novo iPhone alcança 5 horas a mais de funcionamento que o iPhone XS com a mesma carga.

Sistema e recursos adicionais

O iPhone 11 Pro será lançado com o iOS 13, sistema operacional que está em versão Beta e será liberado para todos no dia 19 de setembro. O novo sistema estará disponível para modelos a partir do iPhone 6S – incluindo, portanto, o iPhone XS.

Revelado durante a WWDC 2019, em junho, o sistema traz modo escuro, aplicativos mais rápidos e com atualizações menores, além de novidades em apps nativos, como o novo Buscar, que une os antigos “Buscar meu iPhone” e “Amigos” em um só programa. O sistema também traz novidades de privacidade e o “Sign in with Apple”, recurso que usa biometria para fazer login em sites compatíveis.

Não há novidades de biometria no iPhone 11 Pro. O aparelho continua com o desbloqueio por meio do Face ID, que usa os sensores do sistema TrueDepth para identificar o rosto do usuário e liberar acesso ao celular. Rumores indicam que a Apple deve reservar um novo mecanismo de autenticação biométrica para 2020.

