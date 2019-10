Saiba o que não funciona nesta segunda, Dia do Funcionário Público

O Decreto 54.433, de 21 de dezembro de 2018, estabeleceu que o Dia do Funcionário Público, celebrado em 28 de outubro (segunda-feira), será ponto facultativo. Órgãos e unidades do governo do Rio Grande do Sul estarão fechados, mas empresas do Estado terão funcionamento normal. Abaixo, confira horários referentes a atendimentos e serviços do Executivo estadual para esta segunda-feira (28).

Segurança pública

Telefones de emergência: Disque-denúncia da Polícia Civil: 181; Brigada Militar: 190; Corpo de Bombeiros: 193; Polícia Civil: 197; Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): 198; Defesa Civil: 199; Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 518-518

Polícia Civil

No dia 28 de outubro, o atendimento será como em fins de semana, somente por meio dos serviços de plantão.

Brigada Militar

O policiamento não sofrerá qualquer alteração, mantendo-se 24 horas por dia.

Sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP)

Não haverá expediente na sede administrativa da SSP.

Instituto-Geral de Perícias (IGP)

Não haverá atendimento ao público, mas seguirão funcionando em regime de plantão as perícias, o Departamento Médico Legal e o serviço de identificação.

Saúde

Farmácia de Medicamentos Especiais – Não abre nesta segunda-feira. O retorno das atividades é na terça (29/10), a partir das 7h, na avenida Borges de Medeiros, 546, no Centro de Porto Alegre

Hemocentro – Não abre nesta segunda-feira. O retorno é na terça (29), a partir das 8h, na avenida Bento Gonçalves, 3.722, em Porto Alegre

Samu – telefone 192 (plantão 24 horas)

Centro de Informações Toxicológicas (CIT) – 0800 721-3000 (plantão 24 horas)

Disque Vigilância – 150 (plantão 24 horas)

Demais atividades

Banrisul- Expediente normal nas agências do Banrisul

CEEE – Expediente normal na sede administrativa e os serviços funcionarão normalmente. Seguirá disponível o atendimento pelo telefone 0800 721-2333, com plantão 24 horas. Em caso de falta de energia, pode ser enviado torpedo para o número 27307 com a palavra LUZ e mais o número da instalação (que consta em destaque da fatura).

Corsan- Expediente normal na sede da Corsan, na capital, e nas unidades no interior.

Ceasa – Expediente normal

Centro Administrativo do Estado (endereço de 14 secretarias) – Fechado nesta segunda.

Demais serviços

Agências FGTAS/Sine – Estarão fechadas nesta segunda. O atendimento ao público será retomado na terça (29).

Em Porto Alegre, o mesmo vale para a sede administrativa da FGTAS (avenida Borges de Medeiros, 521), Casa do Artesão (avenida Júlio de Castilhos, 144) e Vida Centro Humanístico (avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132).

DetranRS – Não haverá expediente na sede administrativa, em Porto Alegre, nesta segunda-feira. Assim, não serão realizados exames teóricos e práticos. O restante das atividades e serviços do Detran efetuados por empresas credenciadas ocorrerão normalmente.

Receita Estadual – Fechada na capital e nas delegacias no interior. Se houver dúvidas, contribuintes podem realizar consultas por meio do Plantão Fiscal virtual.

TudoFácil – Estarão fechadas, nesta segunda-feira, as três unidades: Centro, Zona Norte e Zona Sul da capital. Atendimentos serão retomados nesta terça-feira (29), às 8h. Não haverá plantão ou atendimento on-line na segunda-feira. Informações no site do TudoFácil.

Procon – Fechadas na segunda-feira (28/10) as três unidades: Centro, Zona Norte e Zona Sul da capital. Atendimentos serão retomados na terça-feira (29/10), às 8h30. Não haverá plantão ou atendimentos on-line na segunda.