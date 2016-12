Saiba o que o seu cachorro não poderá comer nas festas de Ano-Novo

O Ano-Novo está aí e, com ele, a ceia. Ao trazer pratos principais e sobremesas de encher os olhos, tal refeição deixa humanos e pets com água na boca. Porém, é preciso lembrar que nem todos os alimentos consumidos no fim de ano podem ser oferecidos aos bichinhos de estimação. “Diferentes tipos de legumes, carnes e sobremesas podem causar sérios problemas de saúde aos pets e até levá-los a óbito”, explica a veterinária Camila Lozano.

Durante as festas, a tarefa de vigiar os bichos de estimação com a casa cheia é sempre mais difícil. Mesmo assim, veterinários recomendam que a família fique atenta e também procure avisar os convidados para que não deem comida aos bichinhos da residência.

Veja abaixo uma lista com os alimentos que podem ou não ser ingeridos pelos pets durante a ceia de Réveillon.

Alimentos proibidos

Salpicão: Esse tipo de mistura é denso demais para o estômago dos pets. Além disso, quase sempre, inclui maionese e uva passa, que são terminantemente proibidos.

Farofa: Nem pensar. Trata-se de um alimento rico em sal e gordura oxidada. Ou seja, um verdadeiro veneno para os bichinhos.

Molhos: São fortes demais para o estômago dos animais e podem até causar pancreatite.

Rabanada: Pets estão proibidos de comer frituras. Além disso, doces caseiros desse tipo contêm muito açúcar, o que também é ruim para a saúde dos animais.

Panetone: Além de conter uva passa, a massa e as outras frutas cristalizadas presentes nesse tipo de alimento têm muito açúcar.

Chocotone: Tudo o que contém chocolate é proibido, já que o alimento tem teobromina em sua composição. Essa substância causa intoxicação e, caso seja ingerida em grande quantidade, pode até levar a óbito.

Nozes: Também estão proibidas, mas é preciso atenção redobrada com as macadâmias e castanhas do Pará. Elas são tóxicas para os cachorros e podem causar alergia.

Uva e uvas passas: Podem causar lesão renal aguda e até falência aguda dos rins.

Alimentos permitidos

Carnes: As partes magras são permitidas. As demais podem causar vômito e diarreia devido à concentração de gordura.

Arroz: Somente sem tempero e em porções pequenas.

Frutas e legumes: Banana, batata doce, cenoura, brócolis e maçã são permitidos. Mas tudo sem tempero, sal, açúcar e em pedaços menores para facilitar a mastigação e a digestão.

Dicas e cuidados

Tigela de ração longe da mesa

Uma dica da veterinária é evitar deixar a tigela de ração próxima à mesa em que todos estão ceando, já que os cães têm as suas táticas para tentar ganhar comida dos humanos. “Ao perceber que as pessoas estão comendo, o cachorro perde o interesse pela ração e começa a chorar com aquela carinha de que quer ser alimentado”, relata. “Quando não têm informação, as visitas ou os próprios tutores não resistem ao charme do pet e dão de comer a ele. Com a vasilha longe, isso se torna mais difícil de acontecer”, ensina.

Alguns cães ou gatos costumam ficar bastante ansiosos e agitados quando alguém lhes oferece comida. Enquanto estão assim, correm o risco de engolir o alimento sem mastigar corretamente e engasgar. “Em situações como essa, o melhor é fazer carinho no pet para acalmá-lo e dar de comer a ele só quando estiver mais tranquilo e sempre em pequenas porções. Também é preciso muito cuidado com ossos pequenos, quebradiços e caroços de fruta, já que, quando engolidos pelo pet, podem parar no estômago e/ou intestino, causando lesões bem graves”, alerta Camila.

As plantas que ficam no quintal ou fazem parte dos enfeites natalinos também merecem atenção especial para evitar acidentes com os pets. Afinal, espécies como a poinsettia, mais conhecida como “bico-de-papagaio” ou “flor de Natal”, são tóxicas para os animais. “Caso venha a ingerir esse tipo de planta, o bichinho pode apresentar vômito ou diarreia, entre outras complicações. Por isso, é importante deixar vasos e adereços natalinos fora de alcance”, avisa a veterinária.

