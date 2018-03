Saiba o que pesa no preço final da gasolina e do gás de cozinha

A Agência Nacional de Petróleo passou a divulgar nesta sexta-feira (16), a composição dos preços da gasolina, GLP e óleo diesel no Brasil. Os preços poderão ser consultados no site da agência.

Com essas informações, será possível saber o custo de transporte, os tributos federais e estaduais, as margens de distribuição e revenda e o preço final do combustível.

Também é publicada a estrutura da formação dos preços, com a contribuição de cada variável para o custo final. No caso da gasolina, os tributos estaduais representam 28,4% do valor cobrado do consumidor. Para o gás de cozinha de 13 kg, o gasto com produtor é o que mais pesa: 36,4% do preço.

Nos últimos meses vem ganhando força a discussão sobre o preço da gasolina. Integrantes do governo chegaram a pedir para o Cade investigar a suposta existência de um cartel de combustíveis. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chegou a falar sobre mudanças na política de preços da Petrobras, mas depois voltou atrás. A estratégia da empresa segue os preços do mercado internacional, sem congelamento.

Veja abaixo a composição dos preços a partir da média de fevereiro:

Gasolina

Preço do produtor: R$ 1,10 (26,3%); preço do etanol anidro: R$ 0,56 (13,5%); custo de transporte: R$ 0,10 (2,3%); tributos federais (PIS, Pasep, Cide, Cofins): R$ 0,65 (15,6%); tributos estaduais (ICMS): R$ 1,19 (28,4%); margem bruta de distribuição: R$ 0,18 (4,3%); margem bruta de revenda: R$ 0,40 (9,7%); preço ao consumidor: R$ 4,18.

GLP

Preço do produtor: R$ 25,32 (36,4%); custo de transporte: R$ 0,74 (1%); tributos federais (PIS, Pasep, Cide, Cofins: R$ 2,18 (3,1%); tributos estaduais (ICMS): R$ 12,22 (17,6%); margem bruta de distribuição: R$ 11,12 (16%); margem bruta de revenda: R$ 18,02 (25,09%); preço ao consumidor: R$ 69,60.

