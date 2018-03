Saiba o que pode acontecer com Lula após o “fôlego” dado a ele pelo Supremo. Entenda a decisão do Tribunal e as consequências para o ex-presidente

O STF (Supremo Tribunal Federal) suspendeu a análise do pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas decidiu que o petista não pode ser preso até a conclusão do julgamento, que será retomado em 4 de abril. A decisão da Corte, porém, não muda a agenda do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), que julgará nesta segunda-feira o embargo de declaração, último recurso em segunda instância no caso do triplex do Guarujá (SP).

Em 24 de janeiro, o mesmo tribunal confirmou a condenação de Lula e aumentou a pena para 12 anos e um mês de prisão, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Veja, a seguir, o que pode acontecer com o líder petista em um futuro próximo.

O que foi julgado na quinta-feira?

Os ministros do Supremo votaram apenas uma preliminar aberta pelo ministro Edson Fachin, relator do caso, para quem o habeas corpus não deveria sequer ser julgado, pois isso seria incabível. No entanto, sete dos ministros (a maioria, portanto) votaram pelo conhecimento do habeas corpus, ou seja, eles acreditam que o pedido da defesa procede e deve ser analisado.

O que acontece depois de segunda-feira

Mesmo que o TRF-4 negue o recurso da defesa nesta segunda-feira, Lula não poderá ser preso imediatamente. Atendendo a um pedido da defesa, a maioria dos ministros do STF decidiu que Lula não pode ser preso até o julgamento na Corte ser retomado, no dia 4 de abril.

Habeas corpus no STF

Embora a maioria tenha votado para que o habeas corpus do ex-presidente Lula seja julgado, isso não significa obrigatoriamente que eles aceitarão o pedido do ex-presidente para não ser preso. A votação realizada na última quinta-feira levou em conta fatores técnicos e ainda não considerou o mérito da questão.

Ministra Rosa Weber

Dos 11 ministros da atual composição do Supremo, seis já se manifestaram contra a prisão após condenação em segunda instância. Rosa Weber é uma delas. E o seu voto é visto como decisivo no julgamento, porque ela costuma respeitar o entendimento vigente quando avalia um caso específico.

Ordem de prisão

Se o TRF-4 mantiver a condenação nesta segunda-feira, o juiz Sergio Moro ainda terá que esperar o julgamento do habeas corpus pelo STF antes de expedir uma ordem de prisão contra Lula. E ele só poderá fazer isso caso o Supremo não concedesse o habeas corpus.

Segunda instância

Pela interpretação vigente no Supremo, a prisão depois da sentença em segunda instância não é obrigatória, devendo ser decidida de acordo com cada caso específico. Esse entendimento, no entanto, poderá mudar quando o mérito do tema voltar ao plenário da Corte.

Repercussão

A decisão do Supremo sobre habeas corpus de Lula não tem repercussão geral, pois se restringe ao caso do ex-presidente. Isso só acontecerá se o Supremo paute o mérito das prisões em segunda instância, ainda sem data para ir a plenário.

Recursos

A possibilidade de Lula concorrer a um terceiro mandato presidencial na eleição deste ano está condicionada a alguns fatores. Pela Lei da Ficha Limpa, uma condenação de um órgão colegiado (como o TRF-4) torna o candidato inelegível. Mas ainda há recursos que podem permitir a candidatura de Lula. Mesmo que a condenação seja mantida pelo TRF-4, o ex-presidente pode recorrer ao STJ e ao STF para tentar obter uma liminar e manter a candidatura. Mas isso também dependerá muito do juiz que analisar o caso.

Inelegibilidade

O prazo final para registro de candidaturas é 15 de agosto. Mesmo que Lula esteja inelegível, isso não o impede de solicitar a inscrição. E a Lei Eleitoral diz que, com a solicitação da candidatura, o postulante ao cargo eletivo está autorizado a realizar atos de campanha até a decisão definitiva sobre o registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Campanha

É possível que Lula faça campanha como candidato mesmo estando atrás das grades. Nessa hipótese, ele estaria discutindo sua elegibilidade na Justiça Eleitoral. Mas a legislação do setor estabelece que os partidos têm até 20 dias antes das eleições para substituir componentes de suas chapas. Caso o STF entenda que o ex-presidente está inelegível, o PT não poderia mais substituí-lo após 17 de setembro, pois aí ele seria excluído da disputa.

Vitória

O que aconteceria se uma eventual impugnação da candidatura saísse depois das eleições, com Lula sendo eleito? Nesse caso, segundo especialistas, haveria um intenso debate jurídico se ele poderia ou não assumir a Presidência.

Deixe seu comentário: