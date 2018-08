Saiba o que vestir no Enem. O que pode e o que não pode usar

Não é novidade que as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deixam os estudantes tensos e recheados de dúvidas nos mais diversos assuntos. Uma dessas dúvidas é o que pode ou não vestir no dia da prova. Por isso, preparamos esse material com dicas que orientarão melhor o estudante no que diz respeito a sua vestimenta no dia do Enem.

O que é proibido?

Alguns candidatos ficam receosos se podem usar camiseta regata, bermuda, chinelos, entre outras roupas e calçados no dia das provas. Na verdade, o Edital do Enem não traz nenhuma restrição e/ou proibição quanto a vestimenta. O que o documento traz são proibições quanto a utilização de acessórios, como óculos escuros e artigos de chapelaria: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares que cubram cabelos e orelhas.

Artigos religiosos, como burca e quipá, também precisam passar por revistas do aplicador de provas para que possam ser utilizados dentro da sala de provas. O mesmo vale para materiais próprios como máquina Perkins, reglete, punção, sorobã ou cubaritmo, caneta de ponta grossa, assinador, régua, óculos especiais, lupa, telelupa, luminária e/ou tábuas de apoio.

Relógios (principalmente com alarmes) também são proibidos. Já acessórios muito excêntricos, como faixas, tiaras e brincos muito grandes, podem chamar a atenção do fiscal de sala e, por isso, não são recomendáveis, apesar de o Edital do Enem não citar nada em específico sobre estes.

Clima de cada região

Como o Brasil é um país muito extenso e com clima variável de região para região, há uma mudança muito grande de temperaturas de um Estado para o outro, o que torna interessante a avaliação de alguns itens.

Por conta da grande variação climática, é bom o candidato estar atento a temperatura no dia das provas na sua região para escolher a roupa adequada, já que estar com a roupa desconfortável pode atrapalhar a concentração e até o seu rendimento durante as provas.

Dias muito quentes pedem roupas de cores e tecidos mais leves, que facilitem a transpiração. Já em locais onde o tempo costuma ser frio, o indicado é usar roupas mais acolchoadas, sapatos fechados e que mantenham o candidato aquecido.

Local de prova

Além de checar o clima, se o estudante tiver a oportunidade de conhecer o local de prova, poderá saber como se vestir. A presença ou a falta de ar-condicionado e ventiladores pode deixar o ambiente frio ou quente. Em caso de dúvida, opte por camiseta e bermuda/short e leve uma blusa.

Roupas confortáveis

O mais importante é que a roupa e o calçado usado pelo estudante não o incomodem. É interessante usar uma roupa que você já tenha usado e tido a experiência de conforto. Roupas mais despojadas e que, principalmente, não apertem.

Salto alto

O ideal é escolher para usar no dia das provas sapatos confortáveis, afinal nunca se sabe se você terá de sair correndo para entrar no local da prova antes do portão fechar, não é verdade? Torcemos para que isso não seja preciso. Mais uma vez, opte pelo conforto: tênis, rasteirinhas ou até chinelos.

Mochilas e bolsas

Não há necessidade de portar mochilas ou bolsas no dia das provas. Esses acessórios podem ainda enrolar o candidato para o ingresso na sala de provas, já que os mesmos precisarão passar por revistas dos fiscais de sala.

Caso seja preciso mesmo levá-los, o ideal é optar por uma bolsa pequena e que caiba apenas os pertences necessários para a realização do Enem, como canetas, água, lanche e, claro, os documentos pessoais.

Se sentir confortável já é um ótimo caminho para fazer uma boa prova.

