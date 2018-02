Saiba os cuidados que você deve ter com a sua voz durante o carnaval

Antes de sair por aí curtindo os dias intensos do carnaval, vale a pena conhecer alguns cuidados que devemos ter com a nossa voz durante a folia e, assim, evitar que cheguemos à quarta-feira de cinzas roucos, sem voz ou com aquela dor de garganta chata, que dura por dias!

1. Hidrate-se!

No carnaval, com todo o barulho dos carros de som e dos foliões, temos a tendência em gritar ou forçar bastante a voz, ressecando nossas pregas vocais. Por isso, para evitar problemas, como a perda da voz, procure se hidratar bastante!

Tenha sempre em mãos uma garrafinha com água ou suco. Dessa forma, com esse cuidado relativamente simples, você mantém a sua laringe hidratada, além de hidratar todo o seu corpo, o que, com todo o calor do verão, é muito importante!

2. Tenha cuidado com a sua alimentação!

Se existe uma combinação que realmente não dá certo é a de calor e comidas pesadas. No carnaval, isso não é diferente e exige ainda mais atenção, já que as pessoas tendem a se movimentar muito mais do que em dias comuns.

Durante a folia, dê preferência para comidas leves. Fazendo isso, além de evitar surpresas desagradáveis, como problemas de estômago e intestino, você evita os chamados refluxos, que são bastante prejudiciais às pregas vocais.

No carnaval, fuja de frituras, comidas muito gordurosas e frutas cítricas! Esses alimentos são verdadeiros vilões para a sua voz!

3. Faça repouso vocal quando possível!

Já sei que você, como um bom folião, quer aproveitar os dias de carnaval ao máximo. Ainda assim, sempre que possível, procure descansar a sua voz.

Enquanto você conversa aos gritos com os seus amigos durante o bloco ou quando canta – a todo volume – o hit do carnaval, está forçando a sua voz de um jeito muito mais intenso do que no dia a dia.

Por isso, antes de sair de casa, dedique um tempo para que a sua voz se recupere, ficando um tempo sem falar! Com essa técnica, você evitará problemas e desgastes desnecessários e poderá curtir o carnaval sem maiores problemas.

4. Aqueça a sua voz!

A prática de exercícios de aquecimento vocal pode ser uma grande aliada dos foliões. Antes de ir para a rua, procure fazer pequenos exercícios de aquecimento vocal. Assim, você estará preparando a sua voz para todo o esforço que fará nas próximas horas!

Entre os exercícios mais simples (e eficazes), estão:

– Provocar a vibração dos lábios com som de “bbbrrrr” ou “zzzzz”.

– Provocar a vibração da língua com som de “tttrrrr”.

– Fazer exercícios simulando mastigação.

– Inspirar e provocar bocejos, fazendo sons de “O” ou “A”.

5. Evite bebidas alcóolicas!

Entre os excessos que costumam acontecer no carnaval, está o de consumo de bebidas alcoólicas. E, além da ressaca, as bebidas também prejudicam a saúde da sua voz!

Não estou dizendo que você deve passar o carnaval à seco, caso não queira ter problemas com a sua voz. Não é isso, Speaker! O que estou dizendo é para beber com responsabilidade, intercalando as bebidas alcoólicas com água e tentando não ingerir as bebidas quando estiverem muito geladas!

Com equilíbrio, você não precisa abrir mão da sua cerveja para chegar ao final do carnaval com voz e sem dor de garganta!

6. Coma maçã!

A maçã ajuda na limpeza da boca e da faringe porque, ao ser engolida, ela raspa a superfície, eliminando secreções que dificultam a vibração das pregas vocais. Essa limpeza é ainda mais útil naqueles dias em que forçamos muito a voz, como no carnaval.

Não tenha vergonha de levar na bolsa algumas maçãs! Além de ajudar a espantar a fome, essa fruta pode ser um diferencial para preservar a sua voz!

7. Evite pastilhas!

Um dos itens mais vendidos nas farmácias durante o carnaval são as pastilhas para garganta. No entanto, convém evitar esses produtos porque, na prática, eles servem para mascarar os sintomas de inflação, dando uma falsa sensação de bem-estar.

Com isso, ao pensar que já está tudo bem com a sua voz, você tende a manter o mesmo esforço, falando mais que o indicado e provocando um desgaste muito maior nas suas pregas vocais.

Se o seu corpo der um sinal de que é preciso ir com calma no uso da voz, respeite-o! Use a sua voz com mais responsabilidade!

Com essas técnicas simples, você terá a companhia da sua voz durante todo o carnaval e, depois que a festa acabar, provavelmente não sentirá desconforto ou dores na garganta!

