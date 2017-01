Saiba os truques para alcançar milhares de seguidores na internet

Ser popular ganhou uma nova dimensão nas redes sociais. Artistas e anônimos têm o mesmo espaço e muitas vezes o mesmo público e competem em igualdade de condições pela audiência. Confira algumas estratégias para também entrar nesta disputa por espaço nas redes.

O conteúdo é a chave no Instagram

Poste imagens que sejam atrativas para as pessoas. As primeiras nove fotos de seu Instagram darão aos usuários uma boa ideia do que eles podem encontrar em sua página.

Desenvolva uma estética própria

Analise qual estética combina com você, como qual enquadramento pretende dar para as fotos, que tipos de filtro fazem seu estilo, e dessa forma crie sua marca registrada.

Faça com que grandes contas de mídia social compartilhem suas fotos

Esta é a maneira mais fácil e rápida de ganhar seguidores. Para isso, você pode marcar pessoas que de uma forma ou de outra estão envolvidas na sua publicação. Por exemplo, o blogueiro de moda muitas vezes “tagueia” marcas de roupas em cada peça que estão usando. Se a imagem for atraente, as empresas podem querer compartilhá-la.

Comente e participe

Comente as fotos de outros usuários que você curta, principalmente se eles tiverem um conteúdo similar ao seu. Ao fazer isso, você cria mais visibilidade para seu perfil.

Use o método Taylor Swift

Crie o seu próprio “Squad” e colabore com usuários e blogueiros que tem um estilo semelhante ao seu. Isso pode virar um trabalho em equipe onde todos saem ganhando. Compartilhem fotos juntos e usem hashtags que os identifiquem.

Conecte suas imagens ao Twitter, Facebook e Tumblr

Dessa forma suas redes ficam atualizadas e em total sintonia. Além disso, é uma boa forma de ganhar novos seguidores vindos de diferentes fontes.

Números e mais números

Usando os aplicativos do Google Analytics como o Iconosquare, você pode ver qual foi a sua foto mais curtida ou qual foi a mais comentada. Dessa forma você vai descobrir o que seus fãs querem ver.

Compartilhe o conteúdo do Snapchat em outras redes sociais

Isso será uma espécie de prévia do que as pessoas encontrarão em sua página. E atenção, assim como no Instagram, não é indicado postar dez fotos seguidas no Snapchat.

Faça vídeos

Os vídeos ajudam a conseguir maiores números de visualizações em suas histórias, já que as pessoas devem permanecer na página por mais tempo.

Organize uma sessão de perguntas e respostas

Anuncie um evento especial no Twitter e no Instagram, e depois responda às perguntas apenas através de seu Snapchat para que as pessoas queiram começar a te seguir.

Se relacione melhor no Twitter

Comente e responda perguntas através do Twitter. Dessa forma, você pode iniciar conversas com pessoas que se dedicam ao mesmo assunto que você. Isso vai te ajudar a ganhar uma melhor visibilidade e, claro, novos seguidores.

Coloque tags em marcas e influenciadores

Se você estiver usando uma marca ou um produto em um de seus posts, classifique-o e compartilhe o link em um tweet. Isso traz mais pessoas para sua página e lhe dá a oportunidade de ganhar mais seguidores.

Conecte todas as suas redes sociais ao Twitter

Essa é uma boa oportunidade de ganhar mais comentários sobre o que você postar no Instagram, Snapchat ou em seu blog. Assim, você pode adicionar todos os seus seguidores a todas suas plataformas de uma só vez.

Comentários