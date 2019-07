Saiba para quem vale a pena ou não fazer o saque anual dos recursos do Fundo de Garantia

Vai se casar no ano que vem? Não tem reserva financeira? Está endividado? Quando vale a pena você trocar a poupança compulsória do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) pelo controle pessoal desses recursos? O jornal O Globo ouviu especialistas para discutir quais seriam as recomendações para o saque-aniversário do Fundo de Garantia, de acordo com as diferentes etapas da vida e situação financeira dos trabalhadores.

Confira abaixo as dicas de Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro, e de Ana Leoni, superintendente de Educação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

– 1) Quem não tem reserva financeira: No caso de um trabalhador que tem saldo no FGTS, mas não construiu uma reserva financeira além dele, o indicado é que tente organizar o orçamento mensal e separe parte do salário para constituir esse patrimônio. Os especialistas destacam que a rentabilidade do FGTS tende a aumentar por causa da mudança na distribuição dos lucros, fazendo com que o Fundo possa render mais que a caderneta de poupança. Desta forma, o saque anual seria recomendado caso o dinheiro fosse aplicado em investimentos com maior potencial de rendimento. E, para a reserva feita a partir do salário, o indicado é investir em renda fixa, como títulos públicos, que garantem segurança e possibilidade de saque rápido.

– 2) Quem acha que pode ser demitido: No caso do trabalhador que acredita que pode ser demitido, antes de optar pelo saque-aniversário, é preciso avaliar o orçamento doméstico. Ao optar por esta modalidade de saque, caso a demissão ocorra, ele é obrigado a cumprir uma carência de dois anos até ter direito a acessar a totalidade dos recursos. Sendo assim, os especialistas ponderam que pode ser melhor aguardar a saída da empresa e retirar todo o dinheiro do Fundo do que ficar sem emprego e sem o montante completo.

– 3) Quem está com as contas no vermelho: É preciso avaliar numericamente as dívidas e o FGTS. Se o recuso a ser sacado na data de aniversário for suficiente para quitar de 90% a 100% das dívidas, é recomendado fazer a retirada e, com apertos no orçamento, diminuir gastos para pagar o restante. “Caso o dinheiro do FGTS não seja capaz de quitar até 90% das dívidas, e a pessoa não consiga diminuir os gastos para pagar os débitos restantes, o saque anual pode não ser uma boa alternativa”, diz Calil. Ana, porém, defende que todo endividado deve usar os recursos para quitar sua dívida ou, ao menos, diminuí-la. “A dívida média do brasileiro está em torno de R$ 3 mil, e mais da metade têm contas em atraso no valor de até R$ 1 mil. Então, o recurso é importante para quitar ou diminuir a dívida”, destaca Ana, que completa: “É sempre bom ter uma dívida menor.”

– 4) Quem tem muitos recursos no FGTS: Considerando que o trabalhador tenha uma vida estável, reserva financeira e orçamento controlado, o saque anual pode não representar um ganho significativo. “Uma vez que, com as mudanças na regra e, consequentemente, com a maior rentabilidade do FGTS, aplicações tradicionais de renda fixa podem dar um retorno financeiro inferior ao Fundo”, aconselha Calil. No caso da pessoa com muitos recursos acumulados na conta do FGTS e que não tem imóvel, o dinheiro deveria ser usado para esta compra, explica Ana. Caso o trabalhador já tenha casa própria, ela pontua que os saques anuais podem ser feitos para diversificar os investimentos e aplicar em produtos que rendam mais.

– 5) Quem sonha com a casa própria: Caso o trabalhador deseje comprar um imóvel, os especialistas defendem que o Fundo seja usado nesta empreitada. Se a pessoa já tem um financiamento, a indicação é que os recursos sejam sacados na totalidade para amortizar ou até quitar as parcelas. Em relação à compra de imóveis, a recomendação é não optar pelo saque anual. A indicação é retirar todos os recursos para que sejam empregados na compra de uma única vez, conforme permite a legislação.

– 6) Quem deseja formar família: Estas duas decisões estão muito atreladas a consumo, destacam os especialistas. Se o trabalhador realmente desejar se casar ou aumentar a família, a recomendação é ter o controle do orçamento de perto e fazer cortes onde for possível. Não é recomendado, na leitura dos economistas, contar com o dinheiro do Fundo para gastos como uma grande festa. As duas decisões envolvem um horizonte de longo prazo, por isso é preciso ter organização financeira antes de concretizar os planos, em vez de contar com saques anuais do FGTS.

– 7) Quem está desempregado: Se o trabalhador não tiver perspectivas de uma recolocação no mercado de trabalho formal nem a possibilidade de conseguir dinheiro por meio de empreendedorismo ou trabalho por conta própria, Calil pondera que o saque é uma alternativa. Agora, caso tenha alguma renda proveniente do trabalho, é preciso analisar se o melhor é realmente fazer os saques do Fundo ou tentar cortar gastos e reorganizar o planejamento familiar. Já Ana diz que, se a pessoa está desempregada, mas vive de alguma economia feita anteriormente, pode sacar os recursos do FGTS e se organizar para usar o dinheiro em despesas correntes, evitando mexer na reserva que tinha, em um processo que ela chama de “gestão eficiente de recursos”.

