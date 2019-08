Saiba por que as empresas de tecnologia Apple, Amazon e Facebook contrataram pessoas para transcrever áudios de usuários

Acesse o painel de configurações da sua Conta Google — Dados e personalização — Desative “Atividade de voz e áudio”.

Facebook A transcrição de áudio do Facebook está atrelada às mensagens de voz enviadas no Messenger. O recurso não parece estar disponível no Brasil para a transcrição sob demanda (que converte uma mensagem de áudio específica em texto), nem para a automática (que transcreve automaticamente todos os áudios recebidos).

Como não conta com assistente pessoal, o Facebook usa essas informações para treinar a inteligência artificial que faz checagem de vídeos e lives em busca de conteúdo irregular. Se alguma dessas opções for utilizada, os áudios podem ser analisados pelo sistema do Facebook e checados por humanos. As orientações oficiais do Facebook para desativar a transcrição de fala são as seguintes: