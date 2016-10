Saiba por que as pessoas vivem com medo na Argentina, um dos países mais seguros do continente

Milhares de argentinos têm saído às ruas de Buenos Aires para protestar contra a falta de segurança no país depois de uma onda de episódios envolvendo os chamados justiceiros, cidadãos que reagem com violência extrema a assaltos.

A se julgar pelo que é mostrado pelas TVs locais, a Argentina é um país perigoso. E não é apenas pela televisão que se tem essa ideia. Ao chegar ao aeroporto internacional, um estrangeiro certamente ouvirá o conselho de não usar o celular na rua, ou de que deve manter as persianas de casa fechadas e de evitar caminhar na rua à noite.

Mas essa percepção não é correspondida pelas estatísticas nacionais, que revelam um dos países mais seguros da América Latina.

Segundo o Unodc (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime), a Argentina tem uma taxa de 6 homicídios para cada 100 mil habitantes.

Mesmo se considerarmos os números compilados por uma entidade argentina (8,8 homicídios para cada 100 mil, segundo a Associação para Políticas Públicas, entidade independente), a taxa é bem menor que a média da América Latina (19,4 por 100 mil) e do Brasil (32,4 pelos mesmos 100 mil), de acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde).

Por outro lado, o país tem uma das mais altas taxas de roubo na América Latina, de 973,3 para cada 100 mil habitantes, acima do Brasil, com 572,7 para cada 100 mil, segundo o Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento).

Insegurança.

Depois de uma série de casos dramáticos que ganharam atenção nas últimas semanas, a insegurança voltou a se tornar uma das maiores preocupações dos cidadãos argentinos (18,4%), quase empatada com corrupção (18,9%) e inflação (18,7%), conforme a consultoria Management and Fit.

Recentemente, a indignação da população se transformou em um novo protesto em Buenos Aires. Várias organizações sociais convocaram uma manifestação contra “a insegurança, a injustiça e a impunidade”.

Não é o primeiro protesto. Pesquisas recentes apontam que poucos argentinos confiam nas autoridades ou sentem que o Estado responde ao clima de insegurança.

O governo do presidente Mauricio Macri aumentou a vigilância e os controles nas fronteiras e nas cidades em níveis inéditos, mas, para especialistas consultados, não está claro o que realmente mudou nos últimos 10 anos.

Na Argentina, há mais suicídios ou acidentes de trânsito com vítimas fatais do que homicídios dolosos, um nível que apenas países considerados seguros por órgãos internacionais alcançam. Segundo o Ministério de Segurança Pública, houve uma redução de 12% do índice de homicídios em comparação a 2003, quando a violência chegou ao nível máximo em meio à crise econômica.

Mesmo na região com mais elevado número de homicídios do país, Santa Fé, para onde o governo enviou 6,2 mil agentes federais em uma medida de emergência nos últimos dias, a taxa é bem menor do que a brasileira: 12 homicídios para cada 100 mil habitantes.

Qual é a novidade?

Mas se os números não revelam um aumento da violência, por que tanta indignação agora?

Eugenio Raúl Zaffaroni, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, prefere evitar usar o termo insegurança. “Prefiro falar de frequência de crimes contra a vida, a liberdade sexual ou contra a integridade física, que, na verdade, são ocorrências que dependem de certas circunstâncias.”

“É ilusório achar que vamos controlar a violência imputando mais 4 ou 5 anos às penas, como sugerem alguns políticos e alguns meios de comunicação mais poderosos. Isso ignora a realidade”, diz o juiz Zaffaroni.

Nesta mesma linha, vários analistas de esquerda acusam a imprensa de “criar realidades” que acabam aumentando a sensação de insegurança.

Comentários