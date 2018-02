Saiba por que beber nos deixa corajosos (e isso nem sempre é legal)

O bloquinho começou e você está animado para curtir bastante. Entre uma latinha e outra, quando viu, já está se sentindo muito bem e pronto para encarar qualquer coisa… Afinal, aquela sensação de relaxamento e retardamento dos reflexos acaba aumentando a capacidade de interagir melhor, nos deixando mais corajosos e, muitas vezes, sem noção – vide os acontecimentos em São Paulo, no último final de semana, quando foliões pularam no trilho energizado do metrô, tiraram fotos diante dos trens, sentaram na beira da plataforma com as pernas voltadas para o caminho dos vagões e estilhaçaram janelas com chutes. As informações são do portal de notícias UOL.

E por que ficamos assim quando ingerimos muito mais álcool do que nosso corpo suporta? Acontece que a bebida causa alterações nos neurotransmissores – substâncias químicas responsáveis pelas trocas de mensagens entre as células cerebrais, retardando reflexos e movimentos e aumentando a liberação de serotonina, responsável por regular o prazer e o humor.

“Com mais serotonina, que é considerado o hormônio a felicidade, mais euforia que, em excesso, pode resultar em atos impensados e até violentos, como tentar beijar alguém ou entrar em uma discussão por qualquer coisa”, ressalta Yuri Busin, diretor do CASME (Centro de Atenção à Saúde Mental – Equilíbrio), em São Paulo (SP).

Na verdade, o modo como tomamos decisões e nos comportamos – ou seja, o que nos define – é resultado de uma complexa combinação de ideias e valores, que são aquelas situações que nos permitimos ou não. Mas, sob efeito do álcool, uma parte importante desse “sistemas de valores” estará indisponível.

“Portanto, haverá um resultado diferente que aconteceria se estivéssemos sóbrios. E, com muita frequência, não são as melhores decisões, justamente porque estamos sem esses freios tão importantes”, explica o psiquiatra Luiz Scocca.

Estímulo

Além disso, quando a bebida é ingerida em excesso, o cérebro entende que não precisa produzir mais esses neurotransmissores sem o estímulo do álcool. “Sendo assim, a pessoa começa a criar uma dinâmica de que, para sentir esse prazer, precisará sempre da bebida. Como consequência, o corpo irá solicitar mais e mais para se manter bem, causando o vício”, ressalta Busin.

Traços da personalidade

Também é difícil prever a resposta ao abuso do álcool. No entanto, ressaltam os especialistas, o mais comum é ocorrer um exagero dos traços da personalidade que a pessoa possui quando está sóbria. Com isso, quem costuma ser alegre no dia a dia pode se tornar mais brincalhão e expansivo. E os estados de humor também costumam ser exagerados na embriaguez. “Assim, beber quando se está triste é uma péssima ideia”, diz Scocca.

