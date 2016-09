Saiba por que é hora de fazer turismo na Argentina

Na tentativa de aumentar o turismo internacional na Argentina, o presidente Mauricio Macri assinou um decreto que isenta visitantes estrangeiros de pagarem o imposto sobre consumo (o IVA, equivalente ao ICMS brasileiro) em hotéis.

Com a medida, a hospedagem ficará 21% mais barata no país quando for paga com cartão de crédito – compensando, para os brasileiros, a alíquota do IOF, de 6,38%.

A medida tenta dar competitividade ao turismo argentino, que registrou uma queda de 4% no número de viajantes internacionais nos seis primeiros meses deste ano na comparação com o mesmo período de 2015.

Os brasileiros que chegam ao país por via aérea, que, em 2015, representaram 17% do total, diminuíram sua presença em uma média mensal de 23% nos sete primeiros meses deste ano.

“Essa é nossa segunda estratégia para melhorar a competitividade. A primeira, adotamos em dezembro, quando unificamos o câmbio”, declarou o ministro de Turismo, Gustavo Santos.

Até o ano passado, o estrangeiro que viajava à Argentina comprava com 1 dólar cerca de 9 pesos no mercado oficial e 15 pesos no negro. Com a unificação – e a desvalorização –, hoje é possível comprar 15 pesos com 1 dólar oficialmente.

O desempenho argentino no mercado internacional, em geral, tem sido fraco. Em 2015, 5,7 milhões de pessoas viajaram ao país, mesmo número de 2011.

Países como Chile, Uruguai, Peru, Equador e Colômbia já dão isenção no imposto de hospedagem. (Folhapress)

