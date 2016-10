Saiba por que há muito mais mulheres sozinhas do que homens

É mais fácil você achar uma mulher mais velha sozinha do que um homem na mesma situação. É o que afirma o relatório “Older Americans 2016”, desenvolvido por agências federais dos Estados Unidos.

Estar solteiro em idade mais avançada pode ter impactos econômicos e na saúde, mas não necessariamente representa solidão. A pesquisa, que traz dados sobre a situação de idosos em itens como habitação, emprego e lazer, revelou uma diferença grande na situação matrimonial entre os sexos.

Em todas as faixas etárias, os homens idosos apresentam chance maior do que as mulheres de estarem casados. Cerca de 75% dos homens americanos entre os 65 e os 74 anos são casados, ante 58% das mulheres na mesma faixa etária, segundo a pesquisa. E a proporção de homens casados não cai na faixa etária dos 75 aos 84 anos. Já entre as mulheres ela chega a 42%.

Mesmo entre os homens com mais de 85 anos, a taxa é alta: quase 60% estão casados. A essa altura da vida, apenas 17% das mulheres ainda estão casadas.

Dados no Brasil seguem a tendência.

Os dados brasileiros também demonstram maiores chances de homens idosos se casarem. Cerca de uma a cada mil mulheres acima dos 60 anos estava legalmente casada em 2014, de acordo com dados do IBGE. A taxa para os homens era quase quatro vezes superior. Nas idades anteriores também há diferença entre os sexos. Dos 55 aos 59, três mulheres a cada mil estão casadas. O valor é próximo de cinco a cada mil para homens.

As estatísticas de expectativa de vida explicam apenas em parte essa disparidade, diz Deborah Carr, diretora interina do Instituto de Saúde da Universidade Rutgers, que pesquisa casamento e viuvez. Mulheres tendem a viver mais e a se casar com homens mais velhos do que elas e, por isso, a probabilidade de que fiquem viúvas é maior. O outro fator ainda é que “a probabilidade de que um homem volte a se casar é muito maior do que entre as mulheres”, diz.

No Brasil, em 2014, foram 38.723 casamentos de homens acima dos 60 anos e 14.969 para mulheres da mesma idade, menos da metade do valor da realidade masculina, segundo o IBGE. Conforme a idade aumenta, diferenças como essas podem ter repercussões significativas na vida.

Melhor que a vida de casada.

Todavia, se analisando esses dados você está imaginando uma situação triste de abandono, talvez seja melhor pensar de novo. A realidade de mulheres mais velhas separadas ou viúvas muitas vezes é melhor do que durante a vida de casada.

Estudos apontam maneiras pelas quais as mulheres florescem depois da viuvez ou da separação. No levantamento elaborado por Deborah, por exemplo, as mulheres que eram mais emocionalmente dependentes de seus maridos quando eles estavam vivos demonstravam os níveis mais elevados de autossuficiência na viuvez.

“Elas tiveram de aprender novas competências e se saíram muito bem”, afirma Deborah. “Em um ano, você já vê avanços principalmente em indicadores como o crescimento pessoal”, completa. (Folhapress)

