Saiba por que quem tem mais de 50 anos não é alvo da campanha contra o sarampo

O Ministério da Saúde ressaltou que não há impedimento, por exemplo, para que quem tem mais de 50 anos tome a vacina na rede privada ou seja incluído em alguma ação de bloqueio pontual.

As ações de bloqueio ocorrem, por exemplo, quando um caso é detectado em uma empresa e todos são vacinados. Nessa situação, a vacinação é liberada para todos caso a vacina contra o sarampo não conste na carteira de vacinação. Se a pessoa com mais de 50 anos já tiver tomado uma dose, não é incluída no bloqueio.

A Sociedade Brasileira de Imunização reforça essa recomendação do ministério e lembra ainda que profissionais da saúde, ainda que estejam acima desta faixa etária, devem tomar a vacina.

“Limite para vacina não existe. Quem não sabe se teve ou tomou a vacina, se quiser mais tranquilidade, pode tomar uma dose. Acima dos 50 anos, uma dose basta”, explica a Dr. Ana Escobar, colunista do portal G1.

4) O surto recente tem afetado esse público acima dos 50?

Na faixa etária acima de 50 anos, no período dos últimos 90 dias, o número de casos foi de 64, para uma população estimada em 50,8 milhões. O coeficiente de incidência (por 100.000 habitantes): é 1. Na faixa etária abaixo de um ano, o coeficiente de incidência é 46, com 296 casos, e entre os jovens com 20 a 29 anos, o coeficiente é 34,8, com 753 casos.