Saiba por que a Samsung disse que a câmera do Galaxy S9 vai revolucionar os celulares

“A câmera reimaginada”. Foi com este slogan que a Samsung anunciou os seus mais recentes lançamentos, o Galaxy S9 e S9 Plus. Mas por que a companhia sul-coreana acha que seu novo smartphone tem câmeras tão diferentes dos demais por aí?

Pode ser por falta de uma qualidade realmente inovadora para usar no marketing? Até pode – afinal o S9 é quase idêntico ao S8 e conta com várias especificações semelhantes. Mas não é só isso: a câmera dos novos modelos realmente conta com alguns recursos especiais.

O principal deles, que realmente merece atenção, é algo que poucas pessoas reparam ao comprar um celular: a abertura da câmera. Normalmente esse é um dado que fica numa sopa de letras e números (sempre no estilo f/1.7 ou algo do tipo) e que raramente você dá valor. Mas ele pode afetar muito as suas fotos.

Por exemplo: imagine-se em um ambiente extremamente escuro. Você tira a foto e ela sai quase indistinguível, borrada e pixelada. É culpa da abertura. Ou em um dia ensolarado, com incidência de luz solar exatamente sobre a câmera. A imagem ficou toda estourada? Culpa da abertura também.

O que a Samsung fez?

Os celulares ano a ano contam com novas tecnologias que ajudam a tirar fotos cada vez mais profissionais – seja na abertura, no foco ou em recursos eletrônicos para dar mais qualidade às imagens. A grande inovação da Samsung foi, na verdade, colocar uma abertura variável na câmera traseira do S9.

Isso significa que a quantidade total de luz que entrará na câmera vai variar dependendo das condições em que você estiver. Atualmente, a maioria dos celulares conta com abertura fixa – eles corrigem a quantidade de luz que entra por meio de outros efeitos, como controle de sensibilidade da luz (ISO), velocidade e outros recursos eletrônicos – é assim com o iPhone (abertura f/1.8) e com o Galaxy S8 (f/1.7).

O S9, ao contrário, terá duas aberturas: uma de f/2.4 e uma de f/1.5. Essa última é especialmente incrível por ser um dos primeiros modelos com abertura neste tamanho, superando a abertura de f/1.6 do LG V30 – o Samsung W2018 tem especificações parecidas. A abertura f/1.5 pode significar fotos muito melhores à noite.

A abertura funciona exatamente como a íris do nosso olho – ela muda de acordo com a luz do dia ou quando estamos em ambientes escuros, se expandindo ou diminuindo. No S9, funcionará da mesma forma – tudo automaticamente. O próprio smartphome vai identificar quando usar a abertura f/1.5 e quando usar a f/2.4 – não ficou claro por que só pode variar entre essas duas aberturas.

Uma abertura maior (como no f/1.5) permitirá que mais luz entre na câmera – perfeito para fotos em ambientes com pouca luminosidade. Já uma abertura menor (como no f/2.4) restringe a quantidade de luz que entrará no objeto, o que é bom para dias ensolarados.

Se o recurso pode mesmo revolucionar smartphones e suas câmeras, só vamos saber quando testarmos em mãos o novo Galaxy S9 – e como suas fotos vão ser processadas em condições de baixa ou grande luminosidade. Mas que a Samsung está ameaçando pegar o trono das câmeras de smartphones, está.

