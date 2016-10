Saiba quais aeroportos têm wi-fi grátis no Brasil e no mundo

Sinal dos tempos modernos: a primeira coisa que muitos viajantes reparam em um aeroporto é se ele oferece ou não wi-fi. A boa conexão de internet sem fio e gratuita ajuda, sobretudo, a enfrentar longas esperas até o próximo embarque. Nos últimos anos, internet sem fio e sem custos passou de um agrado aos passageiros a um serviço indispensável. Alguns dos principais aeroportos do mundo já têm boas redes de internet e a maioria não cobra nem coloca limites de tempo.

Os maiores terminais do País, concedidos ou não, também já oferecem wi-fi gratuito, num processo que se acentuou nos últimos cinco anos. Na maioria deles, porém, o acesso é limitado por tempo, de 30 minutos a duas horas. Somente os aeroportos de Brasília, Confins e Natal, com operação privada, oferecem conexão grátis por tempo indeterminado.

Em 2011, apenas quem embarcava ou desembarcava em Congonhas, Guarulhos, Galeão e Brasília tinha acesso a internet gratuita, e mesmo assim só por 15 minutos. Em 2014, às vésperas da Copa do Mundo, a Infraero começou a ampliar a oferta de wi-fi em seus aeroportos. Hoje, quase todas as capitais já contam com conexão grátis de até 45 minutos, como em Porto Alegre, Curitiba (PR), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Belém (PA). Terminais concedidos, como Galeão e Guarulhos, também impõem limite de tempo na navegação digital.

Nesse sentido, o Brasil está em um estágio em que os principais aeroportos da Europa e dos Estados Unidos começaram a deixar justamente há dois anos. Até 2014, Frankfurt, o maior hub alemão, oferecia internet grátis só por uma hora. E apenas no ano passado os aeroportos de Lisboa e Barajas (Madri) deixaram de lado a barreira dos 30 minutos para liberarem o wi-fi por tempo indeterminado. Em Abu Dhabi, por outro lado, o wi-fi sem custo nem limite de tempo já é oferecido desde 2008.

Pacotes pagos.

Nem sempre basta escolher a rede, se conectar e aproveitar o fluxo de dados ininterruptamente. Heathrow (Londres), por exemplo, oferece quatro horas grátis, que podem ser dobradas se o usuário se cadastrar no programa Heathrow Rewards. No John F. Kennedy, em Nova York, o serviço é gratuito, mas a cada 15 minutos o passageiro tem que ver um comercial para continuar conectado.

Também há opções para quem quiser mais velocidade ou tempo. Em Paris, a rede gratuita, apesar de boa, pode não satisfazer a todos os gostos e necessidades, por isso há pacotes premium de 20 minutos por 2,90 euros; de uma hora por 5,90 euros; e de 24 horas por 9,90 euros.

O Aeroporto Internacional Don Muang, em Bangcoc, na Tailândia, também oferece wi-fi gratuito e sem limite de tempo. E também a conexão mais veloz entre 185 aeroportos no mundo, segundo o site Rotten WiFi, especializado em medição de qualidade de redes de internet.

Velocidade.

Em seu ranking anual de aeroportos com as melhores conexões, divulgado em dezembro de 2015, o segundo lugar ficou para o Bill and Hillary Clinton National Airport, de Little Rock, no Arkansas (com wi-fi grátis e sem limite de tempo) e o terceiro com o de Kuala Lumpur, na Malásia (internet grátis por três horas).

O site também fez listas regionais. Na da América do Sul, o Galeão fica em primeiro em velocidade de upload (de publicação). Já no critério velocidade de download, o terminal aparece em terceiro na lista liderada pelo Aeroporto Internacional El Plumerillo, em Mendoza, Argentina. Na segunda colocação em ambos os critérios está o aeroporto internacional de Lima, onde o wi-fi é liberado por apenas 15 minutos.

Comentários