Saiba quais as normas de segurança que os parques de diversão devem seguir

Parques de diversão devem seguir regras que ajudam a evitar acidentes — como o que aconteceu na segunda-feira (16) no Beach Park, em Aquiraz (CE), quando o radialista Ricardo José Hilário Silva, 43, morreu no recém-inaugurado toboágua Vainkará, depois que a boia em que ele estava com mais três pessoas virou na descida.

Os parques devem, segundo as normas ditadas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), colocar placas indicando a altura e peso mínimos e máximos para os visitantes de cada atração e informar como o visitante deve se posicionar dentro do brinquedo, e o que não deve fazer enquanto estiver nele.

Outra obrigação do parque é verificar, antes de o brinquedo começar a funcionar, se ele está em perfeitas condições: checar freios, controles de segurança e dispositivos para emergências. A checagem deve ser refeita ao longo do dia.

As normas da ABNT regulam as etapas de montagem e operação dos brinquedos. Há indicações sobre como deve estar o solo no local em que as atrações serão fixadas, quais materiais podem ser usados, os ângulos para montagem e diversas regras de manutenção e treinamento dos funcionários que vão atuar nos brinquedos.

O Beach Park afirmou em nota que a fabricante do toboágua, a canadense Proslide, “efetuou todos os testes necessários antes de autorizar o início da operação do equipamento”, e que seus 130 salva-vidas e instrutores são avaliados semanalmente por uma empresa americana de segurança aquática e gerenciamento de riscos.

O parque ficou fechado na terça (17) e reabriu na quarta-feira (18), mas o Vainkará está fechado por tempo indeterminado. “O parque segue apoiando os órgãos responsáveis na apuração pericial”, afirma a nota.

Como explica Francisco Donatiello, presidente da Adibra (Associação das Empresas de Parque de Diversão do Brasil), a responsabilidade de fiscalizar se o parque está de acordo com as normas da ABNT é das prefeituras.

Veja algumas normas que os parques de diversão devem seguir para garantir a segurança, segundo a

ABNT: 1. antes de iniciar a operação de qualquer equipamento de diversão, o proprietário ou responsável deve

solicitar todas as licenças operacionais exigidas pela lei e fazer inspeções; 2. colocar placas indicando a altura e peso mínimos e máximos para cada atração; 3. informar como o visitante deve se posicionar dentro do brinquedo, e o que não deve fazer enquanto estiver nele; 4. verificar no mínimo uma vez ao dia, antes do brinquedo começar a funcionar, se ele está em perfeitas condições: checar freios, controles de segurança e dispositivos para emergências. A checagem deve ser refeita durante a operação do brinquedo; 5. funcionários e operadores dos brinquedos devem ser instruídos sobre como agir para relatar paradas e defeitos no brinquedo, restringir o acesso de usuários que não estejam dentro dos limites de peso, altura e condições médias, e o que fazer quando paradas de emergência forem necessárias; 6. em brinquedos aquáticos, o operador deve ter visão total do brinquedo, e se não tiver, outro funcionário deve estar posicionado de forma a cobrir toda a extensão da atração; ambos devem se

comunicar.

