Saiba quais as vacinas que os idosos devem tomar além da dose contra a gripe

A prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe deu mais 15 dias para se imunizar contra o vírus. Dentre as pessoas que devem ser protegidas estão os idosos, mais frágeis a doenças infecciosas por causa do envelhecimento.

“Com o passar dos anos, o sistema imunológico envelhece, assim como o resto do corpo, ficando menos eficaz. Isto deixa o idoso mais suscetível a contrair doenças virais e bacterianas”, explica a infectologista Cláudia Murta, membro da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia).

De acordo com a geriatra Roberta França, o calendário vacinal dos idosos não é tão divulgado quanto o das crianças, o que gera desinformação e a falsa sensação de que as pessoas com mais de 60 anos não precisam se vacinar.

“A dose contra herpes zóster, por exemplo, é um tipo de imunização destinada apenas ao idoso. A falta de conhecimento sobre o calendário vacinal e informações falsas sobre as vacinas fazem com que os idosos deixem de se proteger”, diz a especialista.

Mesmo idosos que apresentam boas condições de saúde devem se vacinar. As doses de imunização preparam o corpo para enfrentar doenças que costumam afetar gravemente as pessoas da terceira idade, como gripe e pneumonia.

“O objetivo de se vacinar não é apenas garantir que aquele idoso viva mais, é também proporcionar a ele uma qualidade de vida melhor. Além de matar, essas doenças podem deixar sequelas que vão tirar a independência desses idosos”, alerta Isabella Ballalai, vice-presidente da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações).

Idosos infectados pelo vírus HIV, com imunodepressão grave por doença ou uso de medicação, em tratamento de câncer ou submetidos a transplantes de órgãos devem procurar por seu médico antes de tomar qualquer vacina. Algumas doses, como a da febre amarela, podem não ser recomendadas a pessoas que apresentem as características acima.

Público geral

A campanha nacional de vacinação contra a gripe para grupos prioritários terminou nesta sexta-feira (31), mas a partir da próxima segunda (3) os demais interessados em se imunizarem contra o vírus poderão ir aos postos de saúde de todo o Brasil para tomar a vacina.

Até a última quarta (29), segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, cerca de 44,6 milhões de pessoas, ou 72,6% do público-alvo, foram imunizadas. O objetivo inicial era atingir uma cobertura de 90%.

A campanha teve início em 10 de abril, dando prioridade para crianças de 1 a 6 anos, grávidas e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto). Na segunda fase, em 22 de abril, trabalhadores da saúde, povos indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas ou imunidade baixa, jovens sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, pessoas privadas de liberdade e profissionais das forças de segurança e salvamento também passaram a ser atendidos nos postos.

A partir do próximo dia 3 de junho, as vacinas restantes estarão disponíveis para o público em geral. Aqueles que fazem parte do público prioritário da campanha, obviamente, continuarão podendo ir aos postos.

