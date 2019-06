Saiba quais categorias paralisaram atividades na greve geral convocada para esta sexta-feira

A greve geral contra a reforma da Previdência convocada pelas centrais sindicais brasileiras, acontece nesta -feira (14) em todo o Brasil. Os cortes de verbas para as universidades federais também são motivo para o protesto, além do aumento no desemprego.

A Esquina Democrática deve ser um dos pontos de atos em Porto Alegre. Confira quais setores devem paralisar na capital:

Cpers-Sindicato (professores e funcionários da rede estadual);

Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande Do Sul (ADUFRGS-Sindical);

Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Estado (SinPro);

Sindicato dos Metroviários do Rio Grande do Sul (Sindimetrô/RS);

Sindicato Dos Trabalhadores Em Empresas De Transporte (Stetpoa) (apoiará, mas semtrancar os portões das garagens;

SindiSaúde-RS, Sergs, Sindifars e Sinditest-RS (trabalhadores da saúde);

Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região (SindiBancários);

Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul (Fetrafi-RS);

Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa).

