Saiba quais são as 10 cidades mais caras do mundo para se viver

Em 2018, Cingapura mantém o título de cidade mais cara do mundo pelo quinto ano consecutivo, de acordo com estudo da revista britânica “The Economist”. A cidade asiática mantém o custo mais alto no quesito de transporte, compras de supermercado ou ainda o terceiro mais caro do mundo para comprar roupas. Paris é a única cidade na zona do euro que está no top ten das cidades mais caras do mundo. A capital francesa, que aparece em segundo, subiu da sétima para a segunda posição e ostenta custo alto nas categorias de custo de moradia, cuidados pessoais, recreação e entretenimento.

As cidades americanas perderam posições. Com o dólar enfraquecendo em relação a outras moedas, nenhuma cidade americana está entre as dez mais caras, embora Nova York e Los Angeles permaneçam classificadas em 13º e 14°, respectivamente, em comparação com a 9ª e 11ª posição no ano passado. Apesar de um aumento nos últimos anos no custo de vida relativo nas cidades dos Estados Unidos, a pesquisa mais recente reflete uma queda de todas as 16 cidades americanas, exceto Boston. Os serviços domésticos e os serviços públicos, no entanto, continuam bastante elevados.

O levantamento traz a situação do custo de vida em 130 cidades do mundo, levando em consideração 400 preços de 160 produtos e serviços e incluindo gastos com comida, bebida, moradia, transporte, cuidados pessoais, entretenimento, educação, entre outros. O estudo também analisa o impacto da inflação e variação da moeda em cada cidade.

Veja o ranking das 10 cidades mais caras

1- Cingapura: A cidade mantém o título de cidade mais cara do mundo pelo quinto ano consecutivo;

2- Paris: Subiu da sétima para a segunda posição;

3- Zurique, na Suíça: Continua sendo uma das cidades mais caras do mundo para fazer compras;

4- O distrito financeiro de Hong Kong, na China: É uma das cidades mais caras do mundo para comprar bens básicos e de supermercado;

5- Oslo, na Noruega: Ostenta a quinta colocação no ranking com uma das cidades com maior custo de vida no mundo;

6- Genebra: Que é sede da Organização Mundial do Comércio (OMC), ficou em 6º lugar;

7- Rua de comércio em Seul: Capital coreana tem custo de vida elevado;

8- Terra do chocolate, Copenhagen, na Dinamarca: Está entre as mais caras;

9- Tel Aviv: custo com transporte é 79% maior que em Nova York;

10- Sydney, na Austrália: Moradores convivem com custos altos.

