Saiba quais são as 13 praias mais desejadas pelos brasileiros

Que muitos brasileiros gostam de praia não é novidade. Mas quais são os destinos litorâneos mais cobiçados? Um relatório encomendado ao centro de pesquisas mundial Lonergan Researches, traz exatamente esta resposta e outras curiosidades sobre comportamento e preferências de (e no) litoral. A pesquisa foi feita com 15.363 viajantes de mais de 18 anos em 17 países.

1º – Ibiza, Espanha

Principal ilha do arquipélago das Ilhas Baleares, condiz com as preferências de 40% dos brasileiros. Possui vida noturna agitadíssima, com festas e boates que atraem milhões de turistas todos os anos. A beleza das suas praias, algumas paradisíacas, também garantem o glamour do destino.

2º – Waikiki, Havaí

Quem viaja ao Havaí não pode deixar de conhecer Honolulu e seu principal bairro/praia: Waikiki. O destino está na vice-liderança das praias mais desejadas por brasileiros (35%) e atrai turistas variados, entre eles os surfistas. Ali estão concentrados os maiores e melhores hotéis e restaurantes. Foi onde nasceu o cantor Bruno Mars.

3º – Paradise Beach, Grécia

Paradise é a mais famosa praia de Mykonos, na Grécia, e ocupa a 3ª colocação na lista de praias cobiçadas. É bem movimentada, além de linda, é ótima para quem quer bastante agito (quem curte a vida noturna, por exemplo, vai se encontrar nela).

4º – Copacabana, Rio de Janeiro

A praia do Rio de Janeiro atrai viajantes de todas as partes do País e sempre está cheia de estrangeiros. Suas águas de ondas, seu calçadão icônico, os bares e restaurantes de sua orla, os eventos que lotam suas areias, o cenário de morros que a cerca… Tem muita coisa para curtir por ali, afinal. Os destinos mais populares dentro do Brasil são o Rio de Janeiro (30%), Salvador (35%) e Florianópolis (15%).

5º – Playa del Carmen, México

O México não poderia deixar de aparecer nesta lista de praias. E é Playa del Carmen, ao sul de Cancún, a melhor representante do país para a maioria dos entrevistados brasileiros (15%). Segundo especialistas em viagens, Playa é o “Arraial d’Ajuda” de Cancún.

6º – Amalfi, Itália

A 6ª colocação (14%) ficou com Amalfi, uma antiga república marítima italiana que, por isso, é tanto ótima para relaxar na areia como para visitar construções históricas da Itália, como a Duomo di Sant’Andrea, catedral do século 9.

7º – Tenerife, Ilhas Canárias

Tenerife é a maior ilha das Canárias e tem dois aeroportos, inclusive, um no sul e outro no norte. O destino espanhol ocupa o 7º lugar na lista das praias dos sonhos dos brasileiros (13%). Tem clima ameno o ano todo e sua principal praia é Las Americas.

8º – Hamptons, Estados Unidos

Se há um destino de luxo nesta lista, este lugar é Hamptons, conjunto de vilas luxuosas em Nova York, na 8ª colocação (11%). E luxo atrai nomes famosos e milionários, entre eles Madonna, Steven Spielberg e Paris Hilton. Foi cenário de séries como Revenge.

9º – Horseshoe Bay, Bermuda

Águas azuis translúcidas e grãos de areia de tom rosado. Esta é a Baía de Horseshoe, no sul de Bermuda, desejada por 9% dos brasileiros. Boa para a família toda, incluindo os pequenos.

10º – Huntington Beach, Estados Unidos

Cidade praieira do litoral do Condado de Orange, ao sul de Los Angeles. Foram 7% que a colocaram no 10º lugar. Tem 14 quilômetros de praia e ótimas ondas para o surfe.

11º – Seminyak, Bali

Já ouviu falar sobre Seminyak, a área praeira mais badalada de Bali, na Indonésia? Ela ocupa a 11ª colocação no ranking das praias mais cobiçadas por brasileiros (6%). Nela estão concentrados luxuosos resorts, restaurantes com chefs conceituados e boutiques e lojas fashionistas.

12º – Bondi, Austrália

O 12º lugar ficou também com a Austrália, dessa vez com a praia Bondi, em Sydney. É uma das mais famosas praias australianas e uma das mais animadas também, com vários eventos no ano – fica a 10 quilômetros da cidade.

13º – Whitsundays, Austrália

Whitsundays, na Austrália, ocupa a 13ª colocação entre as praias mais desejadas por brasileiros (5%). São 74 ilhas (a da foto é a Hamilton), a maioria inabitada, cercadas pela Grande Barreira de Corais e pelo Mar de Corais.

