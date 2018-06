Saiba quais são as cidades mais baratas e as mais caras para beber cerveja no mundo

O preço da cerveja pode não ser um divisor de águas para algumas pessoas na hora de decidir a viagem, mas convenhamos que se ela for barata em determinado lugar já é um empurrãozinho, certo?

Um ranking elaborado pelo Deutsche Bank listou os lugares onde é mais barato beber cerveja e, consequentemente, onde é mais caro.

No topo da lista está Manilla, nas Filipinas, onde é possível beber 500 ml da bebida por US$ 1,50, ou seja, aproximadamente R$ 5,63. Enquanto isso, em Dubai, nos Emirados Árabes, o viajante terá que gastar US$ 12, mais ou menos R$ 45.

Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades representando o Brasil no ranking, ocupando o 8º e 12º lugar, respectivamente.

Confira a lista completa de cidades, da mais barata para a mais cara:

1. Manilla (Filipinas) – US$ 1,50

2. Praga (República Tcheca) – US$ 1,60

3. Joanesburgo (África do Sul) – US$ 2,20

4. Cidade do México (México) – US$ 2,40

5. Cidade do Cabo (África do Sul) – US$ 2,60

6. Varsóvia (Polônia) – US$ 2,60

7. Lisboa (Portugal) – US$ 2,80

8. Rio de Janeiro (Brasil) – US$ 3,20

9. Bangalore (Índia) – US$ 3,20

10. Nova Deli (Índia) – US$ 3,40

11. Istambul (Turquia) – US$ 3,70

12. São Paulo (Brasil) – US$ 3,70

13. Berlim (Alemanha) – US$ 3,90

14. Mumbai (Índia) – US$ 3,90

15. Bruxelas (Bélgica) – US$ 4,50

16. Frankfurt (Alemanha) – US$ 4,60

17. Viena (Áustria) – US$ 4,60

18. Moscou (Rússia) – US$ 4,70

19. Tóquio (Japão) – US$ 5,00

20. Jacarta (Indonésia) – US$ 5,00

21. Atenas (Grécia) – US$ 5,10

22. Kuala Lampur (Malásia) – US$ 5,40

23. Vancouver (Canadá) – US$ 5,50

24. Wellington (Estados Unidos) – US$ 5,70

25. Toronto (Canadá) – US$ 5,70

26. Madri (Espanha) – US$ 5,70

27. Chicago (EUA) – US$ 5,90

28. Edimburgo (Reino Unido) – US$ 6,00

29. Sidney (Austrália) – US$ 6,10

30. Amsterdã (Holanda) – US$ 6,10

31. Milão (Itália) – US$ 6,50

32. Boston (EUA) – US$ 6,70

33. Copenhague (Dinamarca) – US$ 6,70

34. Melbourne (Austrália) – US$ 6,80

35. Xangai (China) – US$ 7,00

36. Auckland (Nova Zelândia) – US$ 7,10

37. Helsinqui (Finlândia) – US$ 7,10

38. Dublin (Irlanda) – US$ 7,10

39. Londres (Reino Unido) – US$ 7,20

40. Estocolmo (Suécia) – US$ 7,30

41. Paris (França) – US$ 7,30

42. São Francisco (EUA) – US$ 7,40

43. Nova York (EUA) – US$ 7,70

44. Zurique (Suiça) – US$ 7,70

45. Singapura (Singapura) – US$ 8,30

46. Hong Kong (Hong Kong) – US$ 8,90

47. Oslo (Noruega) – US$ 10,30

48. Dubai (Emirados Árabes) – US$ 12,00

Deixe seu comentário: