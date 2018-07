Saiba quais são as cidades mais baratas e as mais caras para sair à noite

Quem acha caro comer fora e curtir uma festa no Rio de Janeiro ainda não viu os preços dessas duas diversões em outros destinos turísticos pelo mundo. Um levantamento feito pelo banco UBS mostra que, junto com a Cidade do México, o Rio de Janeiro está entre as principais cidades turísticas do mundo onde sai mais em conta jantar fora e ir para a balada às sexta-feiras e aos sábados. Os preços foram cotados em dólares americanos.

Noite de sexta-feira mais cara (custo para duas pessoas): Tóquio (Japão), Nova York (Estados Unidos) e Estocolmo (Suécia)

Nas três cidades, o jantar a dois em um restaurante agradável custa mais de 100 dólares. Uma garrafa de vinho também não sai barata, especialmente em Tóquio, onde custará 60 dólares. Os preços de cinema nas três cidades custam aproximadamente 16 dólares, o que eleva o total da sexta-feira a 200 dólares.

Noite de sexta-feira mais barata (custo para duas pessoas): Praga (República Checa), Cidade do México (México) e Rio de Janeiro

Nelas é possível jantar, beber e ir ao cinema por menos de 100 dólares para duas pessoas. A Cidade do México é especialmente acessível – uma refeição com vários pratos a dois custa 55 dólares e os ingressos de cinema são uma pechincha, por volta de 4 dólares por pessoa. Em Praga, você provavelmente pagará o menor preço por uma garrafa de vinho (24 dólares).

Noite de sábado mais cara (por pessoa): Zurique (Suíça), Estocolmo (Suécia) e Miami (EUA)

Festejar não sai barato nas cidades suíças e suecas. Por cerca de 27 dólares para uma entrada no clube, 35 dólares por um par de bebidas e passeios de táxi mais caros, será necessário desembolsar 100 dólares por pessoa. Miami também não está muito longe. Prepare-se para pagar 40 dólares apenas para entrar em uma de suas famosas casas noturnas na Ocean Drive.

Noite de sábado mais barata (por pessoa): Moscou (Rússia), Cidade do México e Rio de Janeiro

A capital da Rússia não é barata, mas você entra na maioria dos clubes de graça, então a sua aventura de sábado pode ser bem acessível se você passar pelo impiedoso “controle de rosto”. A Cidade do México e o Rio de Janeiro, as cidades mais baratas para uma festa ininterrupta de sexta e sábado, são ótimos destinos de fim de semana. Mas não desconsidere Paris e Sydney – não é tão arriscado festejar quanto você imagina.

